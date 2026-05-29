Отчёт принят: Иркутский округ сохраняет лидерство по жилью и готовится к переселению из аварийного фонда

На расширенном заседании Думы Иркутского муниципального округа депутаты приняли отчёт мэра Леонида Фролова и администрации округа о работе за 2025 год. В обсуждении участвовали представители правительства региона, депутаты Законодательного Собрания области, сотрудники прокуратуры, Контрольно-счётной палаты, главы административных округов, общественники и жители.

Экономика и бюджет: растут налоги и число предпринимателей

Иркутский округ подтвердил статус одной из самых динамично развивающихся территорий Приангарья. В отличие от многих муниципалитетов, здесь ежегодно фиксируется существенный прирост населения. В 2025 году консолидированный бюджет округа получил доходов в сумме 10 млрд 459 млн рублей. Основная часть — безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов. При этом 30% доходов составляют налоговые поступления — вырос НДФЛ и налог на имущество физических лиц. Расходы бюджета составили 10 млрд 349 млн рублей, что говорит о сбалансированной бюджетной политике.

В округе зарегистрировано 3,6 тыс. организаций (рост 4,5%) и 9,2 тыс. индивидуальных предпринимателей (рост 11,6%).

Жильё и инфраструктура: лидерство с прицелом на качество

Иркутский округ — безусловный лидер Иркутской области по строительству жилья. В 2025 году введено в строй около 992 тысяч кв. м жилья, что составляет более половины от общего объёма новостроек в регионе. По индивидуальному жилью лидируют Марковский, Мамонский, Ушаковский, Хомутовский, Уриковский и Смоленский округа; по многоквартирному — Марковский, Молодёжный и Ушаковский.

Развитие инженерной инфраструктуры остаётся приоритетом. В 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершено строительство сетей водоснабжения и водозаборного сооружения в Пивоварихе. Почти на 50% выполнено строительство системы централизованного водоснабжения в селе Оёк, что обеспечит чистой водой соцобъекты и повысит пожарную безопасность. Проект по строительству канализационного коллектора и водовода по Качугскому тракту получил положительное заключение госэкспертизы.

В 2025 году построено и капитально отремонтировано более 17 км дорог. В их числе — ремонт трассы в Большом Голоустном, капитальный ремонт улиц в Листвянке, Молодёжном, Хомутово, Смоленщине, Грановщине, а также продолжение работ в Маркове и Мамонах.

Отдельная острая тема — перегрузка электросетей из-за роста населения. В 2025 году подключены практически все новые абоненты, имеющие договоры техприсоединения; сетевые компании усиливают подстанции и реализуют проект «Глобальное утепление» по утеплению частных домов.

Социальная сфера: новые школы, ФАПы и «умные» площадки

В 2025 году продолжилось строительство школы в микрорайоне Берёзовый и детсада в Маркове. Возведены модульные пищеблоки для Максимовской школы и Горячеключевского детсада. Проведён ремонт зданий начальных школ-детсадов в Черёмушке и Кыцигировке. Завершён капремонт музыкальной школы в Урике, а бывшее здание начальной школы в Дзержинске превращено в Центр развития творчества.

Открыты ФАП в Новолисихе, врачебная амбулатория в Листвянке и женская консультация в Грановщине. Новоселье отпраздновал адаптационно-педагогический центр «Надежда» для детей-инвалидов.

Школьный автопарк пополнился на 20 автобусов — это позволило укрепить самую масштабную в области систему подвоза детей.

В рамках партийных проектов «Единой России» и программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) появились новые общественные пространства: аллея Героев в Смоленщине, парк «Жемчужина» в Грановщине, детские и спортивные площадки в Никольском Посаде и Молодёжном, игровая площадка в Хомутово. Развивается спорт: открыта «умная площадка» в Грановщине, площадка ГТО в Хомутово, хоккейный корт в Никольске, многофункциональная площадка в Смоленщине.

Новая модель управления: ставка на централизацию

В 2025 году завершилось преобразование муниципального района в единый округ. Леонид Фролов подчеркнул, что реформа доказала свою эффективность. Новая система позволяет создать централизованное управление финансами. Главная задача на 2026 год — отладка взаимодействия всех административных округов в обновлённой управленческой модели.

Планы на 2026 год: переселение из аварийного жилья и комплексная застройка

Непростая ситуация в экономике региона отразится на объёмах строительства, поэтому стратегия администрации — концентрация ресурсов, работа над пополнением бюджета, наведение порядка в имущественной сфере, стимулирование бизнеса и участие в федеральных программах.

Округ вошёл в региональную программу переселения из ветхого и аварийного фонда нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Программа затронет 143 семьи из 14 многоквартирных домов в Уриковском, Хомутовском и Молодёжном административных округах.

На вопрос, есть ли в планах строительство новых школ и детсадов, Леонид Фролов ответил:

— Уже готовы проекты, выделена земля под строительство новых школ и детских садов. Их реализация будет зависеть от финансирования. При этом мы работаем над комплексным развитием территорий: застройщики должны обеспечить социальную инфраструктуру. Пример — Луговое, где компания построила школу и детский сад, а потом приступила к строительству новых домов. Там же появляются спортивные площадки, в планах — врачебная амбулатория. Вот в таком контексте мы и будем продолжать развитие.