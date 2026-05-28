Чтобы было тепло

Выездное совещание состоялось в Братске. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

В Приангарье медленно, но верно приходит лето. И пока обычные люди радуются теплым дням, специалисты уже вовсю погрузились в подготовку к следующей зиме, которая придет, как всегда, без задержек. Чтобы во всех домах было тепло, необходимо провести колоссальный объем работы. Как идет этот процесс? Какие есть объективные проблемы и как избежать аварий в будущем? Этой теме посвятили депутатский час на очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области. А через несколько дней депутаты отправились с рабочим визитом по территориям — начиная с Братска, чтобы на месте познакомиться с работой теплоисточников и обсудить с представителями муниципалитетов существующие сложности. Итак, как мы готовимся к зиме?

Александр Ведерников и депутаты Заксобрания посетили несколько котельных, двигаясь от Братского района до Иркутска. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Список проблем

Главные вопросы, на которых сейчас сфокусировано внимание региональных властей, сформулировал спикер областного парламента Александр Ведерников. Это:

несвоевременное возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям из областного бюджета;

высокий физический и моральный износ объектов коммунальной инфраструктуры;

отсутствие системы в организации северного завоза;

правовая неопределенность в части концессий и тарифного регулирования.

— Заксобрание неоднократно отмечало необходимость принятия областного закона о северном завозе, — отметил Александр Ведерников. — Это очень актуально для отдаленных северных территорий, таких как Бодайбо, Мамско-Чуйский и Катангский районы. Летний период короткий, и за это время надо успеть завезти необходимое топливо.

Спикер ЗС предложил изучить опыт других регионов. По его словам, подобная инициатива уже реализуется в Республике Саха (Якутия).

Дальнейшие выступления и обсуждения подтвердили: все эти проблемы в той или иной степени относятся к каждому муниципальному образованию региона. Везде серьезно изношены инженерные сети и требуется модернизация теплоисточников. Везде есть задолженность перед ресурсоснабжающими организациями по компенсации выпадающих доходов — а ведь эти средства прямо сейчас должны направляться на подготовку к зиме. Северные территории беспокоятся, чтобы за короткий период навигации успеть завезти как можно больше топлива. Отдельная тема — заключение концессионных соглашений, которое пока в Приангарье продвигается медленно и имеет целый ряд противоречивых вопросов.

Долги будут выплачены

О том, какие действия предпринимает правительство Иркутской области и профильные министерства, рассказал заместитель председателя правительства Приангарья Александр Суханов.

По его словам, минувший отопительный сезон проходил весьма непросто. Случилось как минимум две серьезные аварии. Сначала в Ангарске из-за выхода из строя одного из котлов на ТЭЦ-9 под ограничение теплоснабжения попали 105 социально значимых объектов и 1500 многоквартирных домов. А это порядка 167 тысяч жителей, включая более 32 тысяч детей. К счастью, ситуацию удалось исправить достаточно быстро. Чего не скажешь о Бодайбо, где в январе 2026 года из-за промерзания водовода остановили работу четырех котельных. Без тепла и воды остались 196 жилых домов, более 1600 человек, социальные и административные объекты.

— Для координации работы распоряжением председателя правительства Иркутской области в июле 2025 года был создан оперативный штаб по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду и контролю за его прохождением, — рассказал Александр Суханов. — Кроме того, вопрос прохождения отопительного периода и подготовки к следующему сезону находится на особом контроле губернатора. Также Иркутская область еженедельно заслушивается на федеральном штабе под руководством заместителя министра строительства и ЖКХ РФ.

Главная проблема сейчас — деньги. Александр Суханов сообщил, что на формирование нормативного запаса топлива необходимо более 800 миллионов рублей. В целом для выполнения первоочередных задач в рамках подготовки к зиме муниципальным образованиям нужно 2,5 миллиарда рублей. Необходимо рассчитаться по компенсации выпадающих доходов: расчетная потребность по данным службы по тарифам Иркутской области составляет порядка 11 миллиардов рублей, а с учетом задолженности за прошлый год — более 12. Представитель министерства финансов заверил: все выплаты за прошлый год будут сделаны до конца июля.

Голос территорий

Как на депутатском часе, так и во время совещания в Братске (оно прошло в рамках рабочей поездки депутатов) о проблемах на местах рассказывали представители муниципалитетов. Например, в Казачинско-Ленском районе три года подряд вводится режим повышенной готовности, когда запасов угля остается меньше чем на сутки из-за задержек поставок.

Котельная в Вихоревке нуждается в капитальном ремонте. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

В Нижнеудинске срочно требуется ремонт здания котельной — оно в аварийном состоянии, протекает крыша, заливает оборудование. А ведь она обеспечивает теплом более 5 тысяч жителей.

Сергей Анисимов, глава Усть-Кутского района, где большая часть котельных муниципальные, рассказал, что из-за задолженности областного бюджета ресурсники вынуждены брать коммерческие кредиты. Уголь поставляется только при полной предоплате. Естественно, проценты, которые придется выплачивать банкам, не учитываются в тарифах. В такой ситуации о капитальных ремонтах и модернизации не может быть и речи.

— Предприятие, обслуживающее котельную в рабочем поселке Алексеевск, задолжало 42 миллиона за нефть. Заплатить они эту сумму не могут, и поставщик уже начал начислять неустойку. Сегодня она составляет уже 5 миллионов рублей, — рассказал заместитель мэра Киренского муниципального округа — председатель комитета по городскому хозяйству Михаил Войтов. — Ситуация критическая, и решить ее можно только полностью погасив задолженность областного бюджета.

О несовершенстве механизма северного завоза напомнил глава Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев.

Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская сформулировала общие опасения по поводу концессионных соглашений. Действительно, в некоторых территориях нашлись инвесторы, взявшие на себя не только обслуживание, но и модернизацию объектов теплогенерации. Однако в небольших поселениях таких желающих нет. Кроме того, сама процедура согласования очень длительная — более года. За это время многое может измениться, и вчерашний инвестор уже не готов брать на себя прежние обязательства.

Конструктивные предложения

Можно сколько угодно говорить о том, как все плохо, однако главное — найти выход из ситуации.

Целый ряд предложений высказал мэр Свирска Владимир Орноев. Например, вернуться к практике составления и защиты на уровне профильного министерства дорожных карт по прохождению отопительного сезона. Это позволит подготовить сводную ведомость для минфина для дальнейшего финансирования первоочередных мер. Кроме того, спасением для ресурсоснабжающих организаций от коммерческих кредитов стала бы договоренность с поставщиками топлива об отпуске ресурсов без предоплаты под гарантию оплаты выпадающих доходов.

Ассоциация муниципальных образований предложила вернуться к практике предоставления субсидий муниципалитетам на модернизацию объектов тепло- и водоснабжения. Более того, во время обсуждения этого вопроса на выездном совещании говорилось, что в качестве примера стоит использовать программу транспортного каркаса Иркутской области — она себя хорошо зарекомендовала. Каждый муниципалитет сможет планировать работы по модернизации на несколько лет вперед, если будет знать заранее о запланированных на эти цели в областном бюджете суммах.

Свои позиции также озвучили прокуратура Иркутской области и региональная Контрольно-счетная палата. Прокуроры предлагают концептуально изменить подход к финансированию в части поддержки органов местного самоуправления при организации северного завоза. Причем в региональное правительство направлены конкретные предложения.

— Коллеги абсолютно правильно говорят: не будет финансирования — не будет ничего, — резюмировал председатель комитета по собственности и экономической политике Заксобрания Александр Лаутин. — Необходимо финансировать модернизацию сетей и своевременно — ежемесячно — выплачивать компенсации выпадающих доходов. Второй момент — действительно высокий уровень износа коммунальных сетей. Инфраструктурную программу необходимо сформатировать по такому же принципу, как и программу транспортного каркаса. Это будет хороший плановый долгосрочный подход. Вся эта работа находится на контроле комитета.

Александр Ведерников, подводя итоги, еще раз остановился на теме концессионных соглашений.

— Необходимы зафиксированные долгосрочные тарифы, долгосрочные правила игры, надежный партнер — государство. Тогда мы можем ждать настоящего инвестора в концессионном соглашении.

Все предложения, прозвучавшие как на депутатском часе, так и на совещании в Братске, войдут в проект постановления, которое примут на июньской сессии областного парламента. Кроме того, депутаты дополнят список предложений по итогам самой рабочей поездки, в ходе которой они посетили котельные в Вихоревке, Нижнеудинске, Зиминском и Черемховском районах.

Сказано

Александр Ведерников, председатель Законодательного Собрания Иркутской области:

— Вопрос северного завоза и подготовки к зиме останется на парламентском контроле. Также эта тема является приоритетной в работе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, поэтому депутаты планируют обсуждать развитие электро- и теплоинфраструктуры Приангарья с главой региона.