Билет в искусство

Губернаторский симфонический оркестр. Фото: Предосталено Иркутской областной филармонией.

Обеспечить себе качественный культурный досуг на весь сезон — задача не из легких, особенно когда билеты на громкие премьеры разлетаются за считаные дни. Иркутская областная филармония предлагает элегантное решение — системы абонементов, которая не только гарантирует место в зале, но и превращает походы на концерты в увлекательное путешествие по миру музыки.

Решить эту проблему помогает абонемент — комплект билетов сразу на всю серию тематических мероприятий. Примечательно, что абонементы есть на самые разные темы и для зрителей всех возрастов, начиная от самых маленьких. Это и знакомство с инструментами симфонического оркестра, и путешествие по миру сказок, и тематические вечера, посвященные мировой классике, концерты с Губернаторским симфоническим оркестром, джазовые встречи и многое другое.

Некоторые абонементы уже стали традиционными, а другие в новом сезоне появятся впервые. Каждый из них включает несколько мероприятий, объединенных одной темой, но при этом каждое — с уникальной программой, подготовленной замечательными коллективами филармонии, ведущими артистами, солистами и музыковедами.

Чтобы не скучать осенними и зимними вечерами, окунуться в бурную культурную жизнь столицы Приангарья и обеспечить себе гарантированный билет на любое из интересующих событий, стоит обзавестись абонементом. А мы расскажем подробнее о самых ярких темах предстоящего сезона.

Для самых маленьких: Сказки под симфонический оркестр

Губернаторский симфонический оркестр предлагает проект, который позволяет в легкой, ненавязчивой форме научиться слушать и воспринимать симфоническую музыку. «Сказки с оркестром» Московской филармонии (0+) каждый раз будет читать артист Иркутского драматического театра, а песочные иллюстрации иркутской художницы Ирины Тарасовой помогут вообразить героев. В сезоне — «Русалочка», «Снежная королева», «Алиса в Стране чудес» и «Маугли».

Четыре сюжета «Сказки А.С. Пушкина с оркестром» (6+) прозвучат в сопровождении шедевров русских композиторов — Глинки, Римского-Корсакова, Мусоргского, Чайковского. Песочная анимация сделает впечатления яркими и запоминающимися.

Знакомство с музыкой: От ударных до «Русского кода»

Четыре концерта абонемента «Ключи от оркестра» (6+) посвящены знакомству с инструментами симфонического оркестра: «Блестящие струнные», «Элегантные деревянные», «Звенящая медь» и «Властители ритма — ударные». Программы концертов ответят на вопросы, отчего зависит звучание оркестра и как сочетание инструментов рождает радость или печаль.

«Джазовые истории» (6+) - для самых любознательных и активных, желающих провести выходной в кругу семьи. Ведущая Валерия Новикова в легкой форме расскажет о джазе, инструментах и традициях под аккомпанемент Джазового оркестра.

Джазовый оркестр. Фото: Предоставлено Иркутской областной филармонией.

Абонемент «Русский код» (12+) – это три вечера, три встречи с гениями отечественной культуры: Александром Пушкиным, Модестом Мусоргским и Михаилом Врубелем. Погружение в загадку русской души через поэзию, музыку и живопись.

А в программах абонемента «Инструменты XXI» (12+) произойдет перезагрузка жанра: классика встречается с фолком. Гармонь, гусли и рояль вступят в диалог с ударными инструментами (глюкофон, кахон, джембе, вибрафон и другие). Перкуссия XXI века — это голос времени. Этот абонемент - новый взгляд на традиции с помощью филармонического русского оркестра.

Для искушенных меломанов: Звезды, шедевры и стильные пятницы

Открывает 88-й концертный сезон программа абонемента «Звёзды XXI века» (12+). В рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» приглашены блистательные солисты: Дмитрий Маслеев (фортепиано), Леонид Железный (скрипка), Александр Ключко (фортепиано), Иван Сендецкий (виолончель). Прозвучат Рахманинов, Шуман, Прокофьев, Чайковский. За пультом — художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Илья Дербилов.

Иркутский филармонический русский оркестр. Фото: предоставлено иркутской областной филармонией.

Традиционный абонемент «Пять вечеров с Губернаторским оркестром» (12+) раскроет широкую панораму симфонической музыки под управлением приглашенных дирижеров из Хабаровска, Екатеринбурга, Новосибирска, Петрозаводска и Ярославля. В программах прозвучат произведения Моцарта, Чайковского, Дворжака, Рахманинова, Шостаковича, а также шедевры киномузыки.

Абонемент «Шедевры русской музыки» (12+) посвящен великим композиторам. Первые две программы — петербургской «Могучей кучке» (Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков). следующие — московской школе (Рахманинов, Танеев, Чайковский) с иркутскими солистами Андреем Пухтием (саксофон) и Константином Сероватовым (фортепиано).

Возвращается легендарный абонемент «Стильные пятницы» (12+). Джаз — это всегда стиль. Знаковые концерты джазового оркестра, где слушатели знакомятся с новыми направлениями и именами, а также слушают любимые миллионами песни и мелодии в аранжировках для большого джазового оркестра.

Театр хоровой музыки. Фото: Предоставлено Иркутской областной филармонией.

Эксперименты и классика в 3D

Сотрудничествоо с Санкт-Петербургским Домом музыки (худрук — народный артист России Сергей Ролдугин) продолжится в концертах абонемента «Солисты Санкт-Петербургского Дома Музыки» (12+). В концертных программах примут участие лауреаты международных конкурсов из разных городов России.

Аудиальный, визуальный и кинестетический каналы для подростков и взрослых представлены в абонементе Иркутского филармонического оркестра «Классика в 3D» (12+). Три вечера, три типа улыбки: тонкая ирония Чехова, абсурдный стиль Зощенко и добрый юмор Шукшина. Рассказы прочтет артист Станислав Чернышев — «многоплановый, опасный для скуки актер». Зрителей ждут игры, эксперименты и практические задания.

Солисты филармонии. Фото: Предоставлено Иркутской областной филармонией.

Семейные истории

Для юных слушателей и их родителей представлены интерактивные программы в рамках абонементов: «Неразлучные друзья – взрослые и дети» (6+) - три концерта в исполнении Театра хоровой музыки под руководством Ирины Михед; «Классики для ребят» (6+) от композитора и исполнителя Дечебала Григоруцэ (орган) и «Орган плюс. Король приглашает друзей» (6+) — лауреата Европейского и Международного конкурсов органистов Яны Юденковой в ансамбле с роялем, саксофоном и даже балалайкой - от Баха до музыки XXI века.

Иван Сендецкий (виолончель) – Гость программы «Звезды XXI века». Фото: Предоставлено Иркутской областной филармонией.

Абонемент — это не просто экономия и гарантированное место. Это система, воспитывающая вкус. Как считается в педагогике, подросток запоминает 10% от чтения, 20% от слушания, 50% от видения и слышания, 90% — когда участвует эмоционально и телесно. Филармония предлагает именно такое — живое, объемное — прикосновение к искусству.