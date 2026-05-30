Все техникумы и колледжи Иркутска 2026 начнут прием документов от абитуриентов до 20 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приемная кампания в техникумы и колледжи Иркутска 2026 начнется не позднее 20 июня. В этом году профессиональные образовательные организации региона выделят 13.7 тысяч бюджетных мест. Об этом со ссылкой на заместителя министра образования Иркутской области Елену Апанович сообщает пресс-служба регионального правительства.

Техникумы и колледжи Иркутска 2026

Количество бюджетных мест на то или иное направление подготовки определяется в первую очередь потребностями экономики региона и запросом на определенные профессии и специальности. Чтобы будущие специалисты, после окончания ссузов, не остались без рабочих мест. Кстати, найти место работы сразу после получения «корочки» 100-процентно получится у тех, кто пойдет учиться по договорам целевого обучения. Будущего работодателя можно найти уже сейчас на платформе «Работа в России». Абитуриенты, имеющие там заявку, будут зачисляться в первую очередь – подробности узнавайте в приемных комиссиях.

Как рассказала замминистра образования региона Елена Апанович, востребованность есть в профессиях в сфере медицины, строительства, машиностроения, металлургии, энергетики, железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, правоохранительной отрасли, педагогического образования, туризма и сферы услуг, информационных технологий.

Известно, что в этом году из школ Приангарья выпускается около 14 тысяч одиннадцатиклассников и 32.4 тысячи девятиклассников. Конечно, не все они выберут техникумы и колледжи Иркутска 2026. Для тех же, кто рассматривает такой вариант продолжения образования, мы собрали информацию о представленных в этом году направлениях подготовки и количестве бюджетных мест на них.

Колледжи Иркутска 2026: бюджетные места

Иркутский региональный колледж педагогического образования

Старейшее учебное заведение региона, наследник учительской семинарии, основанной в 1872 году. Обучение ведется по 12 специальностям. Обучение ведется по 12 специальностям: Информационные системы и программирование, Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Педагогика дополнительного образования в областях хореографии и изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства, сценической деятельности, технического творчества, социально-гуманитарной деятельности, Специальное дошкольное образование, Физическая культура, Музыкальное образование, Музыкальное искусство эстрады. Есть бюджетные места, есть коммерческие. Прием документов от поступающих начнется 15 июня, а завершится 10 августа в 15.00.

Колледж Иркутского государственного университета

В колледже ИГУ представлено только 4 специальности – это Экономика и бухгалтерский учет, Торговое дело, Социальная работа, Юриспруденция. Поступить сюда можно, как после 9-го, так и после 11-го классов (правда, только на коммерческой основе). Места на бюджете предоставляются только для будущих специалистов по социальной работе и их тут предусмотрено 25. Прием документов стартует 20 июня, завершится для очной формы обучения (на базе 9 и 11 классов) - 15 августа, на заочную – 25 сентября.

Колледж Байкальского университета

Структурное подразделение Байкальского государственного университета. Обучение проводится по 10 специальностям: Юриспруденция, Экономика и бухгалтерский учет, Документационное обеспечение и управление архивоведение, Лесное и лесопарковое хозяйство, Банковское дело, Финансы, Землеустройство, Торговое дело, Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем, Туризм и гостеприимство. В 2026 году здесь будет 167 бюджетных мест, все они для закончивших 9 классов. 11-классники могут поступить только на платные места. Документы начнут принимать с 20 июня, закончат в 14.00 15 августа.

Иркутский базовый медицинский колледж

В Иркутский медколледж можно поступить после 9-го или после 11 класса. Для вчерашних девятиклассников есть 150 бюджетных мест на такие специальности, как Лечебное дело, Акушерское дело, Фармация, Сестринское дело. После 11-го класса выбор чуть меньше и мест тоже – только по 25 мест на Лечебное дело, Сестринское дело (очное) и Сестринское дело (заочное). Прием документов начнется 20 июня, завершится 14 августа. Если останутся места, то приемная кампания продлится до 25 ноября. Прием заявлений на очно-заочную форму обучения осуществляется до 1 декабря. Мест по договорам об оказании платных образовательных услуг – 250.

Колледж автомобильного транспорта и агротехнологий ИрГАУ

Колледж относится к Иркутскому аграрному университету, практика проводится в его мастерских. Специальности такие: Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем; Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); Землеустройство; Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; Ветеринария; Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); Торговое дело. Поступить можно и после 9-го и после 11-го классов, однако, бюджетные места (их в общей сложности 230 в 2026 году) есть только для вчерашних девятиклассников.

Машиностроительный колледж ИРНИТУ

Места на бюджете в Машиностроительном колледже ИРНИТУ есть только для выпускников 9-ых классов. Их здесь 100. Специальности такие: Компьютерные системы и комплексы, Разработка и управление программным обеспечением, Технология машиностроения, Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования, Сварочное производство. Платно на базе 11 класса можно учиться на направлениях Экономика и бухгалтерский учет (также можно после 9-го), Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Начало приема документов 20 июня, завершение – 15 августа, на платные места – до 18 августа.

Государственное училище (колледж) олимпийского резерва Иркутска

Государственное училище олимпийского резерва Иркутска проводит набор только по двум специальностям - «Физическая культура» с присвоением квалификации «Педагог по физической культуре и спорту» и «Спорт» с присвоением квалификации «Тренер по виду спорта». Для будущих педагогов доступно 65 бюджетных мест, для тренеров – 20. Прием документов начинается 20 июня, закончится 10 августа, после начнутся вступительные испытания. При наличии свободных мест приемная кампания продлится до 25 ноября.

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма

Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма предлагает обучение по следующим специальностям на бюджете: Мастер по изготовлению швейных изделий – 25 мест после 9-го класса; Банковское дело – 100 мест после 9-го и 25 – после 11-го; Туризм и гостеприимство - по 25 мест после 9-го и после 11-го; Технологии индустрии красоты – также по 25 мест; Делопроизводитель – 100 мест после 9-го и 25 – после 11-го. Также доступно платное обучение – это Туризм и гостеприимство, Юриспруденция. Документы принимать начнут 15 июня, завершат 14 августа (если будут свободные места, то 25 ноября). При этом прием заявлений на обучение специальности «Технологии индустрии красоты» завершается раньше – 11 августа, так как эти абитуриенты проходят творческие испытания.

Иркутский областной колледж культуры

Иркутский областной колледж культуры набирает абитуриентов на такие специальности, как Хореографические творчество, Театральное творчество, Этнохудожественное творчество, Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений, Инструментальное исполнительство, Музыкальное искусство эстрады, Театральная и аудиовизуальная техника, Библиотечно-информационная деятельность.

Колледжи Иркутска 2026 после 9 класса

Сибирский колледж транспорта и строительства ИрГУПС

С 20 июня начинает работу приемная комиссия и здесь. Принести документы на очную форму обучения можно до 15 августа. В этом колледже есть 275 мест на бюджете и 343 – на основании договора о платных услугах. Специальности такие: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения; Компьютерные системы и комплексы; Сетевое и системное администрирование; Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; Землеустройство; Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Почти на все из них можно после 11-го класса.

Медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС

Поступить в Медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС после 9-го класса на бюджет можно на Сестринское дело (25 мест). После 11-го сюда добавляется Лечебное дело (по 25 мест для выпускников 9-го класса и столько же для 11-х классов). А вот на Стоматологию ортопедическую и профилактическую места только платные. Сроки приема – с 20 июня по 15 августа. Специальности Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая требуют прохождения вступительных испытаний. Они назначены на 10 августа. При наличии свободных мест прием продлят до 25 ноября.

Иркутский энергетический колледж

Прием документов в Иркутском энергетическом колледже состоится с 20 июня до 15 августа (12.00 по иркутскому времени). При наличии свободных мест поступить можно будет до 25 ноября. А что по местам и специальностям? Электрические станции, сети – 50 мест только после 9-го класса, Релейная защита и автоматизация – 25 мест после 9-го класса, Тепловые электрические станции – 50 мест после 9-го класса и 15 мест после 11-го, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование – 25 мест после 9–го класса и 10 мест после 11-го класса, Компьютерные системы и комплексы – 25 мест только после 9-го класса, Разработка и управление программным обеспечением – 25 мест после 9-го.

Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова

В Иркутском художественном колледже ждут абитуриентов на четырех специальностях – Декоративно-прикладное искусство - художественная роспись (4 места на бюджете), Декоративно-прикладное искусство - художественная керамика (4 места), Живопись (8 мест), Дизайн (16 мест). Даты приема – с 19 июня до 16.00 часов 10 августа (при наличии мест – до 25 ноября). Вступительные испытания запланированы с 11 по 17 августа. Они проходят в два этапа. Первый - «Рисунок» (те, кто не пройдет его, дальше не допускаются). На втором этапе на разные специальности дадут разное задание – либо «Живопись», либо «Композиция».

Колледж Иркутского института (филиала) ВГУЮ

Поступить сюда можно после 9-го и после 11-го классов на две специальности – Юриспруденция и Правоохранительная деятельность. В обоих случаях выпускникам присваивается квалификация юрист, но бюджетные места есть только для бывших девятиклассников. Прием документов начнется с 20 июня.

Иркутский технологический колледж

Прием документов – с 20 июня по 15 августа (продлят до 25 ноября, если останутся свободные места). Бюджет есть. Специальности у колледжа такие: Продавец; Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); Коммерция (по отраслям); Торговое дело; Право и организация социального обеспечения; Юриспруденция. Для выпускников 11-х классов есть возможность подать документы только на заочную форму обучения.

Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства

Принимать документы начнут сюда раньше – с 15 июня по 14 августа на очную форму обучения, до 1 декабря – на «заочку». Бюджетных мест в общей сложности – 340. Есть виды подготовки и на базе 9-х классов и на базе 11-х. Специальности такие: после 9-го это Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения, Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Машинист дорожных и строительных машин, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования (по отраслям), Переработка нефти и газа, Сварочное производство, Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений. После 9-го (очное) и после 11-го (заочное) – Землеустройство, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена

В колледже обучение проходит по шести специальностям. Документы принимают с 15 июня по 10 августа (при наличии мест до 25 ноября). Вступительные испытания проводят в два потока: с 6 июля, второй – с 11 августа. Бюджетных мест, как и в прошлом году – 59. Распределены они следующим образом: Музыкальное искусство эстрады – 9 мест, Инструментальное исполнительство – 29 мест, Вокальное искусство – 5 мест, Сольное и хоровое народное пение – 6 мест, Хоровое дирижирование – 7 мест, Теория музыки – 3 места.

Колледж дизайна, сервиса и права

Частное профессиональное образовательное учреждение обучает по шести специальностям: «Веб-разработка», «Туризм и гостеприимство», «Правоохранительная деятельность», «Дизайн (по отраслям)», «Техника и искусство фотографировании», «Юриспруденция». Обучение только платное.

Байкальский колледж права и предпринимательства

Здесь учат на бухгалтеров, операционных логистов, финансистов, специалистов банковского или торгового дел, юристов. Обучение только платное.

Русско-азиатский экономико-правовой колледж

Русско-азиатский экономико-правовой колледж в 2026 году колледж ведет набор на специальности Юриспруденция, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Операционная деятельность в логистике, Торговое дело. На очную форму обучения после 9-го и 11-го класса с аттестатом, где только пятерки, можно поступить бесплатно.

Техникумы Иркутска 2026: бюджетные места

Иркутский гидрометеорологический техникум

Прием документов здесь начнется уже 1 июня и продлится до 15 августа (при наличии мест – до 25 ноября). Бюджетных мест в техникуме 150. Так, 50 человек могут рассчитывать на место на бюджете по специальности Гидрология, еще 50 – на специальности Оператор информационных систем и ресурсов (только после 9-го). По 25 мест есть у Метеорологии и Экологической безопасности природных комплексов. Иркутяне, окончившие 11 классов, могут претендовать на бюджетные места на направлениях Радиотехнические информационные системы и Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям).

Геологоразведочный техникум ИРНИТУ

Здесь доступно 220 мест на такие специальности: Бурение нефтяных и газовых скважин, Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых, Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, Прикладная геодезия. Платно можно на Юриспруденцию после 9-го класса и на Прикладную геодезию после 11-го.

Иркутский техникум индустрии питания

Приемная комиссия начнет работу 20 июня, подать оригиналы документов нужно до 12.00 14 августа. Образовательные программы 2026-2027 годов анонсированы следующие: для выпускников 9 классов – Повар, кондитер; Поварское и кондитерское дело; Туризм и гостеприимство; для выпускников 11 классов – только Поварское и кондитерское дело. В прошлом году тут было больше ста бюджетных мест.

Иркутский авиационный техникум

Иркутский авиационный техникум в этом году наберет на бюджетной основе 315 человек. Из них 300 – по очной форме обучения, и 15 - по очно-заочной. Распределены они вот так: Компьютерные системы и комплексы – 50 мест, Разработка и управление программным обеспечением – 100 мест, Технология машиностроения – 75 мест и еще 15 – на очно-заочной, Производство летательных аппаратов – это 75 мест. Приемная комиссия будет работать со 2 июня по 31 августа по будням.

Иркутский техникум экономики и права

Двери приемной комиссии Иркутского техникума экономики и права откроются 20 июня (работать обещает до 31 августа). Прием документов по очной форме – до 15 августа, по заочной – до 1 декабря. Поступить сюда можно и после 9-го, и после 11-го классов. Специальности такие: Экономика и бухгалтерский учет, Торговое дело, Правоохранительная деятельность, Юриспруденция, Охотоведение и звероводство, Туризм и гостеприимство, Поварское и кондитерское дело. О количестве бюджетных мест, узнавайте в приемной комиссии.

Техникумы Иркутска 2026 после 9 класса

Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова

Сюда только после 9-го класса. Бюджетные места в 2026 году распределены так: Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств – 75 мест, Сварочное производство – 25 мест, Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – 50, Мастер по изготовлению швейных изделий – 25, Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства – 25 мест. Есть на эти направления и платные места.

А вот на некоторые направления можно поступить только на коммерческой основе – это Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), Поварское и кондитерское дело, Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем. Прием документов начинается 20 июня, оригиналы документов нужно предоставить до 15 августа не позднее 16.00 (если останутся свободные места, то прием продлят до 25 ноября).

Также сюда готовы принять на бюджет по 15 выпускников коррекционных классов или специальных коррекционных школ (после 9-го) на специальности Швея, Слесарь по ремонту автомобилей. Прием документов от лиц с ОВЗ начинается с 20 мая.

Иркутский техникум транспорта и строительства

Прием документов – с 10 июня до 15.00 часов 14 августа (если останутся места, то до 25 ноября). Бюджетные места тут распределены в 2026 году так: Мастер общестроительных работ – 25 мест на очной форме, Мастер отделочных строительных и декоративных работ – 25 мест (очное), Помощник машиниста – 50 (очное), Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – 25 (очное), Мехатроника и робототехника – 25 (очное), Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте (по видам) – 50 (очное) и 25 (заочное), Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог – 50 (очное) и 15 (заочное), Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств - 50 (очное) и 15 (заочное).

Для лиц с ОВЗ также есть места на бюджете: Маляр – 12 мест, Повар – 15 мест, Столяр строительный – 12 мест.

Иркутский техникум архитектуры и строительства

Здесь в 2026 году 300 мест на бюджете. 130 – на программах подготовки специалистов среднего звена (после 9-го класса - Архитектура, Реклама, после 9-го и 11-го - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (также есть «заочка»), 150 мест – на программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (тут только после 9-го класса - Мастер отделочных строительных и декоративных работ, Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства, Сварщик, Электромонтажник слаботочных систем, Мастер столярного и мебельного производства, Реставратор). Есть места и для абитуриентов с ОВЗ – маляр и столяр. Приемная комиссия работает с 15 мая.

Техникумы Иркутска 2026 после 11 класса

Иркутский реабилитационный техникум

С 1 апреля идет набор в Иркутский реабилитационный техникум. Специальности здесь такие: для выпускников 9-х и 11-х классов - Оператор информационных систем и ресурсов, для выпускников 11-х классов - Мастер растениеводства, Мастер по изготовлению швейных изделий, Социальный работник. Также здесь могут пройти обучение и совершеннолетние поступающие по направлениям – Столяр, Облицовщик-плиточник, Маляр строительный, Портной, Рабочий зеленого хозяйства, Обувщик по ремонту обуви, Водитель автомобиля.

Иркутский аграрный техникум

Иркутский аграрный техникум предлагает за счет бюджета после 9 класса освоить следующие профессии – бухгалтер, специалист торгового дела, агроном, техник-механик (Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования), ветеринарный фельдшер, кинолог, техник (Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования), техник-технолог (Технология продуктов питания из растительного сырья), после 11-го класса – охотовед. На каждую специальность – по 25 мест. У техникума есть отделение в Оеке, там также есть бюджетные места.

Иркутский техникум авиастроения и материалообработки

За счет средств бюджета Иркутской области в этом техникуме могут уже в 2026 году начать учиться по 25 человек на специальностях Оператор информационных систем и ресурсов, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Слесарь-сборщик авиационной техники, Мастер слесарных работ, Разработка и управление программным обеспечением, Технология машиностроения (можно и после 11-го класса и даже есть 15 мест на «заочке»), Производство летательных аппаратов (после 11-го только заочное – 15 мест), Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Еще по 50 мест есть на направления Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Это только для выпускников 9-х классов. Еще 60 мест есть для лиц с ОВЗ. Они могут поступить на специальности Столяр строительный, Слесарь механосборочных работ, Оператор электронно-вычислительных машин и вычислительных машин. Подать документы нужно до 17.00 15 августа.

Иркутский Техникум Речного и Автомобильного Транспорта

Даты работы приемной комиссии стандартны – с 20 июня по 15 августа на очное обучение (до 30 ноября – на «заочку»). Бюджетных мест в 2025 году 220. Распределены они на очном обучении так: по 25 мест на специальности Судовождение; Повар, кондитер; Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; Эксплуатация судовых энергетических установок. 30 человек могут принять на бюджетной основе на поваров, а 15 – на маляров.

Заочное обучение – 15 мест на Судовождение, по 20 мест – Эксплуатация судовых энергетических установок; Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

