Первое число следующего месяца, как правило, - время вступления в силу новых законов, постановлений, которые несут перемены в жизни сибиряков. Так будет и в начале лета. Стало известно, что изменится в Иркутской области с 1 июня 2026.

Новая семейная выплата

Пожалуй, самое большое изменение, которое коснется большого количества иркутян – это возможность получения новой семейной выплаты. На нее могут рассчитывать работающие мамы и папы, а также опекуны двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23-х, если ребенок учится очно).

- Подать заявление может каждый из родителей, если он официально работал и в предыдущем году с его доходов был уплачен НДФЛ, - рассказал управляющий Отделением СФР Алексей Макаров. - Если доход был только от самозанятости или предпринимательской деятельности без уплаты НДФЛ – права на выплату нет.

При этом одобрение выплаты не зависит от того в браке родители или разведены. Если имеет место быть второй вариант, тогда главное, чтобы не было задолженности по алиментам.

Как пояснила в соцсетях Социального фонда России по Иркутской области заместитель управляющего отделение СФО по региону Кристина Склярова, при назначении выплаты будет проводиться комплексная оценка нуждаемости – имущественная и финансовая. Семейный доход за прошлый год (так как выплата будет производиться за прошедший год), разделенный на число всех членов семьи, не должен превышать больше 1.5-кратной величины прожиточного минимума на душу населения в 2025 году. Для справки: прожиточный минимум в Иркутской области в 2025 году составлял для южных районов 17 575 рублей, для северных - 22 857 рублей.

Суммы у всех будут разные. Цифры будут высчитывать от суммы выплаченного налога на доходы физических лиц. Начисленный налог пересчитают по ставке 6% (стандартная ставка 13%), то есть родителю/опекуну вернут разницу в 7%. Кстати, законодательством определено, что эта ежегодная семейная выплата не будут учитываться при назначении единого пособия.

Подать заявление нужно до 1 октября. Сделать это можно через Госуслуги, МФЦ или отделения СФР.

Еще что изменится в Иркутской области с 1 июня 2026

С 1 июня начнется детская оздоровительная кампания. Она всегда стартует всегда в День защиты детей.

- Более 260 тысяч детей школьного возраста запланировано охватить всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе не менее 90 тысяч детей отдохнут в стационарных организациях отдыха с двух-, пятиразовым питанием, не менее 50 тысяч – в лагерях с дневным пребыванием детей, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Бесплатные, частично оплаченные путевки за счет областного бюджета предоставляются детям из малоимущих или многодетных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям работающих родителей и самозанятых граждан, детям участников специальной военной операции. Прием заявлений начался еще 12 января, а распределение путевок происходит в порядке очередности от даты подачи документов.

А что нового в целом по России с 1 июня

Рост госпошлин за нумерацию

С 1 июня будут повышены государственные пошлины за выделение ресурсов нумерации для операторов связи в России. Плата за один телефонный номер составит 100 рублей – подробности.

Сесть в самолет – по биометрии

В России с 1 июня начнется эксперимент с посадкой в самолет по биометрии. Участвовать в нем будут пока только два аэропорта – Шереметьево и Пулково. Участие в эксперименте добровольное. Как это будет организовано – читайте тут.

ГОСТ для отелей

С 1 июня начнет работу новый ГОСТ для отелей. Так, например, хостелы больше не могут располагаться в жилых домах (только в коммерческой недвижимости), в гостиницах выше пяти этажей лифты должны работать круглосуточно, а азиатских туристов нельзя заселять на четвертые этажи. Что еще в списке – узнаете здесь.

