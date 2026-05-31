Рассказываем, когда станут известны результаты ЕГЭ в Иркутской области 2026

Лето для выпускников школ начнется с переживаний – 1 июня стартует основной период проведения экзаменов государственной итоговой аттестации. И именно в этот день некоторые вчерашние школьники сядут за парты, чтобы написать ЕГЭ по истории или литературе, а, может быть, по химии. Напомним, что эти предметы не являются обязательными, они - по выбору. А вот 4 и 8 июня в школьные кабинеты вернутся практически все 11-классники, ведь это дата обязательных дисциплин – русского языка и математики (без них не получить аттестат). Сразу, возникает вопрос, когда и где узнавать результаты ЕГЭ в Иркутской области 2026. График объявления баллов уже известен.

Результаты ЕГЭ в Иркутской области 2026: через сколько дней

Срок проверки экзаменационных работ по каждому предмету разный. Результатов ЕГЭ в Иркутской области 2026 придется ждать от 7 до 14 дней. Но к счастью, все даты уже известны. Они опубликованы на сайте Федерального центра тестирования. Так баллы ЕГЭ по истории, литературе и химии будут обнародованы не позднее 13 числа. Оценки по русскому языку и математике (базовый и профильный уровень) станут известны 18 и 20 июня, соответственно.

Кстати, в 2026 году продолжило расти количество выпускников 11-х классов, выбравших ЕГЭ по математике профильного уровня.

- В этом году его выбрали уже 53,8 %, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Среди учебных предметов по выбору по-прежнему лидирует обществознание, хотя его доля в выборе экзаменов продолжает снижаться, его выбрали 39.2% выпускников (в 2025 году – 43.8%). На втором месте по популярности остается информатика, на третьем месте – физика.

Кстати, результаты ЕГЭ в Иркутской области 2026 по обществознанию и физике объявят 23 июня. Стоит отметить, что по этим двум предметам экзамены сдаются в один день – 11 июня. Так что если кто-то из выпускников выбрал обе дисциплины, ЕГЭ по одной из них выпадет на резервный день. Например, проверить свои знания по физике можно 22 июня, а по обществознанию - 23-го.

Баллы за ЕГЭ по информатике озвучат 28 июня. Оценки за экзамен по биологии и географии выставят 27-го, а по иностранным языкам в последний день июня – 30-го.

Даты объявления результатов ЕГЭ в Иркутской области 2025

Результаты ЕГЭ в Иркутской области 2026: когда узнавать. Данные Федерального центра тестирования

Как узнать результаты ЕГЭ в Иркутской области 2026

Узнать результаты ЕГЭ можно тремя способами:

- на официальном информационном портале ЕГЭ – тут;

- в личном кабинете на Госуслугах - открываете раздел «Документы и данные», далее «Образование». Там появится бланк с теми результатами, которые известны;

- в школе (прийти нужно с паспортом; если приходит родитель, то необходимы и его паспорт, и ребенка).

Отметим, что результаты ЕГЭ 2026 будут действительны до 2030 года включительно.

