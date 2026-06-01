Редко какой месяц обходится без возмущений магнитного поля нашей планеты. Так по прогнозу ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, магнитные бури в Иркутске в июне 2026 вполне вероятны. Узнали, в какие дни будет штормить.

Магнитные бури в Иркутске в июне 2026: сегодня и завтра

Хорошие новости есть – начало лета пройдет спокойно. По крайней мере, сегодня и завтра магнитные бури в Иркутске маловероятны. Магнитосфера Земли будет немного возмущенной 3 июня с 14.00 до 17.00 часов. Однако в бурю это не выльется (см. таблицу).

Магнитные бури в Иркутске в июне 2026: сегодня, завтра и на 3 дня. Данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Отметим, что самые сильные геомагнитные шторма происходят после вспышек на Солнце. Есть также одно важное условие – выброс корональной массы (он происходит после вспышки) должен быть направлен в сторону нашей планеты.

То есть вызвать бурю может только вспышка с видимой стороны Солнца, а не с обратной. Таковых в последние дни не фиксировали, чего не скажешь об обратной стороне Солнца, например, 27 мая за сутки там произошло 17 вспышек (данные Лаборатории солнечной астрономии), но Земле они не страшны.

Магнитные бури в Иркутске в июне 2026: сколько баллов

Итак, фиксируем себе даты. Небольшие геомагнитные «колебания», которые до бурь не дотянут, ученые прогнозируют 1, 3 и 13 июня. Судя по графику от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, нас ждет какое-то серьезное событие в космосе 11 и 12 июня.

Так, 11 числа планету накроет буря в два балла – G2, что означает не слабая (какие происходят часто), а средняя. Штормить будет в течение двух дней: 12 июня геомагнитные возмущения снизят свой пыл до показателя в один балл, то есть слабая буря еще будет фиксироваться. Не утихнет магнитосфера Земли и 13 числа, но бурь уже не обещается (см. таблицу).

Магнитные бури в Иркутске в июне 2026: прогноз на месяц

Магнитные бури в Иркутске в июне 2026: дни. Данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Вот такие ожидаются магнитные бури в Иркутске в июне 2026.

Влияние магнитных бурь в Иркутске в июне 2026

Научных подтверждений влияния магнитных бурь на человека на данный момент нет, но изучения этого вопроса продолжаются. При этом врачи советуют сохранять спокойствие и не накручивать себя мыслями, что во время геомагнитного шторма обязательно заболит голова. Иначе, она точно может заболеть.

Если человек начинает бояться, а вдруг с ним что-то произойдет во время магнитной бури, это может запустить реакцию тревоги с повышением артериального давления и даже с изменением сердечного ритма, - рассказала как-то «Комсомольской правде» врач-кардиолог Ольга Молчанова. - Не нужно бояться магнитных бурь, они приходят и уходят.

