Влетел на скорости в ограждение: 6-летний мальчик пострадал во время отдыха в картинг-клубе

Карт мог разгоняться в четыре раза быстрее, чем разрешено для детей до восьми лет. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

В Иркутске завершили расследование уголовного дела против 45-летней владелицы картинг-клуба. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, женщину обвиняют в оказании небезопасных услуг, из-за которых пострадал ребенок. Дело уже ушло в Куйбышевский районный суд.

- В ноябре 2025 года шестилетнему мальчику сдали в аренду электрокарт. При этом у аттракциона не было обязательных эксплуатационных документов, он не прошел государственную регистрацию, а само транспортное средство не оборудовали ремнями безопасности, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

Карт мог разгоняться в четыре раза быстрее, чем разрешено для детей до восьми лет. Ребенка допустили к самостоятельному катанию без инструктажа и без взрослых. В итоге мальчик врезался в ограждение и получил травмы средней тяжести. Следователи собрали полную доказательную базу, прокуратура утвердила обвинительное заключение.

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