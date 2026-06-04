Дружба высшей пробы

Игорь Цукуров, управляющий директор предприятия «Полюс Сухой Лог». Фото: Юлия Пыхалова

В год 365-летия областного центра к поздравлениям присоединяется крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс». Хотя основные производственные мощности расположены на севере Приангарья — в Бодайбинском районе, — с Иркутском компанию связывает давняя и тесная дружба, которая год от года становится только крепче и многограннее.

Игорь Цукуров, управляющий директор предприятия «Полюс Сухой Лог»: — От себя лично и от всего коллектива предприятий «Полюс Вернинское» и «Полюс Сухой Лог» поздравляю Иркутск с такой красивой датой — 365-летием. Этот город всегда был и до сих пор остается стратегически важной точкой на карте нашей страны. Трудно переоценить ту роль, которую он играет в современной экономике России, как и вся Иркутская область. И в то же время Иркутск — невероятно красивый, самобытный, душевный, особенный город со своими традициями. Желаем городу и его жителям процветания, ярких и радостных событий, новых красивых мест, больше гостей и радостных событий!

Богатая история и новое поколение

В канун знакового юбилея город не просто обращается к своей богатой истории, но и строит прочный фундамент для будущего, в чём ему активно помогает компания «Полюс». Развитие региона невозможно без заботы о подрастающем поколении, поэтому компания делает долгосрочные инвестиции в интеграцию молодежи в экономику родного края. В 2023 году в Приангарье впервые был открыт образовательный проект «Полюс-класс» с элементами профориентации. В первый набор попали школьники из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Бодайбо, Слюдянки, Черемхово, Усолья-Сибирского и поселка Магистральный.

В 2023 году в Приангарье впервые был открыт образовательный проект. Фото: «Полюс».

Ребята не только углубленно готовились к ЕГЭ, но и целенаправленно настраивались поступить в ИРНИТУ на приоритетные для золотодобычи специальности. Школьники встречались с экспертами «Полюса», посещали вуз для настоящего «погружения» в профессию, чтобы уже со студенческой скамьи понимать специфику работы на передовых предприятиях отрасли. В прошлом году прошел первый выпуск «Полюс-класса»; большинство его участников успешно сдали ЕГЭ и поступили в Иркутский политех, где и учатся сейчас, получая корпоративную стипендию от «Полюса». Кстати, в следующем году будет уже второй выпуск «Полюс-класса».

Второй диплом от «Полюса» для студентов ИРНИТУ

Партнерство с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом — ключевым «поставщиком» кадров для предприятий «Полюса» в Иркутской области — исчисляется годами. Студенты профильных специальностей очень любят бывать в брендированных аудиториях и пространствах для отдыха. С 2024 года «Полюс» запускает корпоративные образовательные программы в вузе. Участники получают возможность не только освоить современные компетенции, но и стать обладателями второго диплома с присвоением квалификации. А главное — успешные выпускники смогут сразу трудоустроиться в «Полюсе». Корпоративные программы действуют по направлениям «Автоматизация технологических процессов» и «Обогащение полезных ископаемых».

«Симфония дружбы»: музыканты России и Монголии играют вместе

Иркутская областная филармония. Фото: «Полюс».

Шедевры мировой классической музыки на сцене Иркутской областной филармонии исполнили российские и монгольские студенты. Концерт молодых музыкантов украсил год 105-летия дипломатического сотрудничества двух стран, чья дружба только крепнет с годами. Выступление интернационального оркестра состоялось в рамках уникального проекта «Симфония дружбы», который традиционно поддерживает «Полюс».

В концерте участвовали два коллектива: Симфонический оркестр Иркутского музыкального колледжа (руководитель — заслуженный работник культуры Иркутской области Татьяна Акимова) и Симфонический оркестр Монгольской государственной консерватории (руководитель — дирижёр Государственного академического театра оперы и балета Монголии Тувшинтугс Юндэн).