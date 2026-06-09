Почтальоны доставят пенсии и выплаты по согласованному с Соцфондом графику. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Режим работы почты в День России 12 июня 2026 в Иркутске изменится. Большинство отделений Приангарья закроется, а 11 июня рабочий день сократят на час. Исключение составят 19 офисов, они продолжат обслуживать клиентов по обычному расписанию даже в праздник. Точный график ближайшего отделения можно уточнить на сайте или в мобильном приложении Почты России, чтобы не оказаться у закрытой двери.

Режим работы почты в День России 12 июня 2026 в Иркутске

Почтальоны доставят пенсии и выплаты по согласованному с Соцфондом графику. Если получателя не будет дома, через приложение можно заказать повторный визит или вызвать курьера, который привезет посылку прямо на дом.

Вот что известно про режим работы почты в День России 12 июня 2026 в Иркутске.

Кстати, традиционное событие «Комсомолки», посвященное Дню России, вновь состоится в Иркутске. На площади у стадиона «Труд» в 10.30 стартует ярмарка, а в 11.00 - большая концертная программа «С тебя начинается Родина!». Будут звучать поздравления для жителей города, выступят лучшие творческие коллективы Приангарья, а также развернут огромный флаг России.

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