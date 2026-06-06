Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июня 2026 2:00

День города Иркутска 2026: прямая онлайн-трансляцияфото

В Иркутске началось празднование 365-летия со дня основания города
Василина ИКОННИКОВА
6 июня в Иркутске праздную День города-2026.

6 июня в Иркутске праздную День города-2026.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Эти выходные у иркутян будут по-настоящему насыщенные. Город отмечает свой 365-й день рождения. Основная программа началась с самого утра и продолжится до вечера 7 июня. В субботу для гостей приготовили выставку ретро-автомобилей, шествие близнецов и выступление знаменитых групп – «Братья Гримм» и «Дискотека Авария».

Праздник организуют на шести локациях: сквер имени Кирова и площадь графа Сперанского, площадь у памятника Александру III, острова Юность и Конный, Нижняя набережная и улица Урицкого, так что разгуляться, есть где. Показываем, как жители и гости Иркутска отмечают День города.

К слову, перекрытие дорог в День города продлится семь часов – с 14.00 до 23.00.

Что же нас сегодня ждет? КП-Иркутск публикует афишу праздника, а также ведет прямую онлайн-трансляцию.