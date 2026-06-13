Житель Кяхтинского района Бурятии, 26-летний кавалер Ордена Мужества Михаил Жаркой, стал героем нового выпуска программы «Малахов» (16+), который был посвящен участникам СВО, решившим посвятить себя фермерству. По словам героев, это идеальная реабилитация после полученных ранений. Михаила студия встретила громкими аплодисментами.
На спецоперации Михаил получил страшное ранение, после которого не выживают – сквозное ранение головного мозга. Но он выжил и вернулся в родную Бурятию, где развил собственную ферму.
«Я продолжаю жить, я как будто переродился. Врачи в шоке - это просто чудо. Мое село сейчас находится в упадке, и я хочу полностью его восстановить», - рассказал Михаил Жаркой.
Свою ферму он называет погранзаставой. Село, в котором трудится Михаил, находится в полутора километрах от Монголии.
«У нас в хозяйстве, как в армии, все по расписанию: завтрак, обед и ужин, построение, водопой. Это мой личный состав, можно сказать».
Работа начинается в шесть часов утра с дойки коров. В восемь они уже идут на пастбище. Кони пасутся свободно. По словам военного, лошади – его любимые животные.
«Хозяйство меня вернуло обратно, в мирную жизнь. Я здесь успокоился, привел мысли в порядок. Просто нужно работать и чем-то себя заинтересовать – тем, что ты любишь».
Любовь к армии Михаилу привили мама Валентина Михайловна и папа Борис Николаевич. Отец прослужил в пограничных войсках 25 лет, мама отдала службе девять лет. Вместо садика маленький Миша ходил на заставу. Мама говорит: сам не хотел. Как только видел двери детсада, разворачивался и убегал. Вот и решено было брать его с собой.
Ранение Михаил получил 8 марта 2025 года.
«Я был в лесополосе, улетел в поле. Лежу – не могу пошевелиться, взрывной волной все отбило. В глазах – пелена, я не понимал: я уже умираю или еще живой. В тот момент я жалел только об одном: в моей жизни все произошло рано. Я в школу пошел в пять лет, в день рождения меня забрали в армию. Семья появилась тоже рано. И я думал, что и умереть могу так рано».
Мужчина признается: в тот день он как будто переродился. У него было проникающее ранение головного мозга. Выходного отверстия нет: осколок ударился об височную долю с правой стороны. Он так и остался в голове: доставать его опасно.
На полученные после ранения деньги Михаил исполнил мечту и купил трактор, на котором сейчас работает.
После возвращения домой ему часто снились страшные сны, которые возвращали его на поля битвы. Ночью он просыпался от собственных криков. Но местная обстановка и природа помогли вернуться к нормальной жизни: сейчас его ничего не беспокоит.
Сама же ферма началась с двух коров, которые Михаил купил на первый заработок. Вкладываться в хозяйство он продолжал и во время службы. Сегодня на ферме Михаила насчитывается 40 голов крупного рогатого скота и 20 лошадей. Он также купил склад для хранения складов и планирует расширяться еще больше, а также выиграть грант для участников СВО.
О себе и ферме мужчина рассказывает в блоге. Сейчас там 1,5 тысячи подписчиков. Живые и открытые истории молодого человека, который буквально светится оптимизмом, получают положительный отклик от читателей.
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