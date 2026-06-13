Михаила студия встретила громкими аплодисментами Фото: кадр программы "Малахов"

Житель Кяхтинского района Бурятии, 26-летний кавалер Ордена Мужества Михаил Жаркой, стал героем нового выпуска программы «Малахов» (16+), который был посвящен участникам СВО, решившим посвятить себя фермерству. По словам героев, это идеальная реабилитация после полученных ранений. Михаила студия встретила громкими аплодисментами.

«Врачи в шоке, а я переродился»

На спецоперации Михаил получил страшное ранение, после которого не выживают – сквозное ранение головного мозга. Но он выжил и вернулся в родную Бурятию, где развил собственную ферму.

«Я продолжаю жить, я как будто переродился. Врачи в шоке - это просто чудо. Мое село сейчас находится в упадке, и я хочу полностью его восстановить», - рассказал Михаил Жаркой.

Ферма началась с двух коров Фото: кадр программы "Малахов"

Свою ферму он называет погранзаставой. Село, в котором трудится Михаил, находится в полутора километрах от Монголии.

«У нас в хозяйстве, как в армии, все по расписанию: завтрак, обед и ужин, построение, водопой. Это мой личный состав, можно сказать».

Работа начинается в шесть часов утра с дойки коров. В восемь они уже идут на пастбище. Кони пасутся свободно. По словам военного, лошади – его любимые животные.

«Хозяйство меня вернуло обратно, в мирную жизнь. Я здесь успокоился, привел мысли в порядок. Просто нужно работать и чем-то себя заинтересовать – тем, что ты любишь».

О себе и ферме мужчина рассказывает в блоге Фото: кадр программы "Малахов"

Любовь к армии Михаилу привили мама Валентина Михайловна и папа Борис Николаевич. Отец прослужил в пограничных войсках 25 лет, мама отдала службе девять лет. Вместо садика маленький Миша ходил на заставу. Мама говорит: сам не хотел. Как только видел двери детсада, разворачивался и убегал. Вот и решено было брать его с собой.

Животные спасли от кошмаров

Ранение Михаил получил 8 марта 2025 года.

«Я был в лесополосе, улетел в поле. Лежу – не могу пошевелиться, взрывной волной все отбило. В глазах – пелена, я не понимал: я уже умираю или еще живой. В тот момент я жалел только об одном: в моей жизни все произошло рано. Я в школу пошел в пять лет, в день рождения меня забрали в армию. Семья появилась тоже рано. И я думал, что и умереть могу так рано».

Любимый теленок отца Михаила Бориса Николаевича с позывным "Терминатор" Фото: кадр программы "Малахов"

Мужчина признается: в тот день он как будто переродился. У него было проникающее ранение головного мозга. Выходного отверстия нет: осколок ударился об височную долю с правой стороны. Он так и остался в голове: доставать его опасно.

На полученные после ранения деньги Михаил исполнил мечту и купил трактор, на котором сейчас работает.

Местная обстановка и природа помогли вернуться к нормальной жизни Фото: кадр программы "Малахов"

После возвращения домой ему часто снились страшные сны, которые возвращали его на поля битвы. Ночью он просыпался от собственных криков. Но местная обстановка и природа помогли вернуться к нормальной жизни: сейчас его ничего не беспокоит.

Сама же ферма началась с двух коров, которые Михаил купил на первый заработок. Вкладываться в хозяйство он продолжал и во время службы. Сегодня на ферме Михаила насчитывается 40 голов крупного рогатого скота и 20 лошадей. Он также купил склад для хранения складов и планирует расширяться еще больше, а также выиграть грант для участников СВО.

Сегодня на ферме Михаила насчитывается 40 голов крупного рогатого скота и 20 лошадей Фото: кадр программы "Малахов"

О себе и ферме мужчина рассказывает в блоге. Сейчас там 1,5 тысячи подписчиков. Живые и открытые истории молодого человека, который буквально светится оптимизмом, получают положительный отклик от читателей.

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