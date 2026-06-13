Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Иркутске и соседнем Шелехове утром 13 июня произошло массовое отключение электричества. Без света остались жители нескольких районов
Без электричества находились части Ленинского, Кировского, Куйбышевского, Октябрьского и Свердловского районов, части Шелехова, а также Иркутского и Шелеховского районов. Все случилось из-за срабатывания противоаварийной автоматики.
Энергетики сразу приступили к поиску причины и начали поэтапно включать линии. Уже к 11:03 электроснабжение всех потребителей восстановили.
«Специалисты Южных и Восточных электрических сетей определяют причину отключения и проводят поэтапное включение отходящих от подстанций линий», - сообщили в «Иркутскэнергосбыте».
Отдельно в Октябрьском районе Иркутска часть домов на Байкальской, Ширямова, в микрорайоне Крылатый, а также поселке Светлый и СНТ «Солнечный-1» оставались без света до 13:00. Туда выезжала бригада.
К вечеру, как и обещали специалисты, свет вернулся во все дома. Энергетики приносят извинения за временные неудобства.
Обновлено 13.06.2026 в 18:49
По данным «Иркутскэнергосбыта», на данный момент восстановлено электроснабжение потребителей Байкальского тракта. Их подключили в 18:35. В 18:24 энергетики запитали жителей Октябрьского района.
Обновлено 13.06. 26 в 19:07
В 18:47 электроснабжение всех потребителей было восстановлено. Всех, у кого света до сих пор нет, просят подать заявку через контакт-центр по телефону 8-800-100-9-777 или через личный кабинет или мобильное приложение Иркутскэнергосбыта по кнопке "Сообщить об отключении". Специалисты отработают все заявки в порядке очереди.
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