Испытания теплосетей - процедура обязательная Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередное отключение горячей воды ждет жителей Иркутска в июле 2026 года. Из-за того, что отопительный сезон продлили до 18 мая, сдвинулись и сроки гидравлических испытаний. Поэтому воду в этом году перекрывают поэтапно: ограничения начались с 24 мая и продлятся до 6 августа. Самые масштабные отключения затронут июль.

Отключение горячей воды в Ленинском округе Иркутска в июле 2026

Испытания теплосетей - процедура обязательная: так проверяют, выдержат ли трубы зиму. Ленинский округ будет без горячей воды с 21 июня по 3 июля. Этого времени достаточно, чтобы провести все необходимые испытания.

Отключение горячей воды в Ленинском округе Иркутска в июле 2026 Фото: Оператор теплосетей Иркутска

Отключение горячей воды в Свердловском округе Иркутска в июле 2026

После специалисты перейдут в другие округа. С 5 по 16 июля гидравлические испытания затронут сразу два микрорайона. Так, в этот период горячей воды не будет в Свердловском округе.

Отключение горячей воды в Свердловском и Правобережном округах Иркутска в июле 2026 Фото: Оператор теплосетей Иркутска

Отключение горячей воды в Правобережном округе Иркутска в июле 2026

Правобережный округ тоже останется без горячей воды в период с 5 по 16 июля. Точные адреса, где придется потерпеть неудобства, собраны на карте города.

Отключение горячей воды в Октябрьском округе Иркутска в июле 2026

Последним округом, где в июле отключат горячую воду, станет Октябрьский. Туда испытания придут к концу месяца и продлятся до начала следующего. Воды не будет с 26 июля по 6 августа.

Отключение горячей воды в Октябрьском округе Иркутска в июле 2026 Фото: Оператор теплосетей Иркутска

«Точные даты отключения по вашему дому будут сообщены дополнительно. Следите за информацией на досках у подъездов и на сайте Иркутскэнергосбыта», - говорится в сообщении оператора тепловых сетей Иркутска.

Уточнить график можно в соцсетях оператора или по телефону +7 (901) 640-42-99. На информационных досках у подъездов многоквартирных домов объявления будут размещать управляющие компании заблаговременно.

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