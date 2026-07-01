«Ударился грудью и животом об руль»: ребенок погиб, упав с велосипеда в парке Улан-Удэ

В Улан-Удэ ребенок погиб после падения с велосипеда Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето, каникулы, долгожданная свобода и радость от того, что можно весь день проводить на улице - для многих детей это самое счастливое время. Но иногда даже безобидное катание на велосипеде может обернуться трагедией. 26 июня в одном из парков отдыха Улан-Удэ погиб школьник.

Как сообщили корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Бурятия, ребёнок упал с велосипеда и ударился об руль - удар пришёлся в область груди и живота. По предварительным данным, эта травма оказалась смертельной. Прохожие, оказавшиеся рядом, сразу вызвали скорую помощь. Однако спасти мальчика не удалось: он скончался по пути в больницу.

В полиции уточнили, что семья погибшего ребёнка благополучная и на учёте в органах не состоит. Мальчику было 9-10 лет, он учился в третьем классе. Что именно привело к гибели школьника, предстоит выяснить экспертам.

Тем временем в социальных сетях люди выражают соболезнования семье мальчика:

«Мягких облачков парнишке»;

«Трудно представить, что испытывают убитые горем родители»;

«Соболезную, какое горе!»;

«Страшно представить: один миг, и нет ребенка...».

В правоохранительных органах напоминают о необходимости использовать защитную экипировку: шлемы, налокотники и наколенники, которые могут смягчить удар при падении.

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