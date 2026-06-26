«Не придала значения болям в груди и отработала весь день»: женщина чудом выжила после пяти остановок сердца в Чите

В Забайкалье врачи спасли женщину, пережившую две остановки сердца. Фото: Министерство Здравоохранения Забайкальского края

Утром Наталия почувствовала неприятную тяжесть в груди, но отмахнулась — подумаешь, давление или нервы. Решила, что боль потерпит, а вечером приляжет. Но организм не прощает такого отношения.

Ночью скорая с воем сирены мчалась по улицам Читы. 51-летнюю Наталию госпитализировали с инфарктом. В приёмно-диагностическое отделение Краевой клинической больницы она поступила в крайне тяжёлом состоянии: давление упало до критических отметок, сердце билось еле-еле. А на следующий день — новый удар: повторный приступ.

- Мы боролись за каждый удар её сердца. Частота сокращений была опасно низкой, и мы приняли решение нормализовать ритм с помощью микротока. Параллельно пациентку перевели на ИВЛ, подключили аппараты для повышения давления, а затем установили в артерии стент — специальный каркас, чтобы восстановить кровоток, - рассказывает заведующий отделением кардиореанимации Дмитрий Ростовцев.

Казалось бы, жизнь спасена. Но сердце Наталии дважды останавливалось прямо в реанимации. Медики не сдавались — юоролись за жизнь пациентки, применяли баллонную контрпульсацию, чтобы улучшить кровоток, но внутренние органы страдали от нехватки кислорода. Тогда врачи пошли на крайний шаг.

- Мы перевели её на аппарат, который временно берёт на себя работу сердца и лёгких. Кровь "обходит" ослабленные органы, давая им шанс восстановиться. Это как запасная система, которая позволяет организму перезагрузиться», - объяснили специалисты.

И это сработало! Уже через шесть часов Наталия пришла в сознание и задышала самостоятельно. А спустя сутки её отключили от аппарата. Сейчас женщина выписана домой и чувствует себя хорошо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исповедь жертвы мошенников: «Я продала квартиру, отдала 13 миллионов и осталась на улице с двумя детьми» (подробнее)

От граффити до уголовного дела: как подростки попадают в наркобизнес и платят за «лёгкие деньги» годами колонии (подробнее)