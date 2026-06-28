Запретить ремонт и продажу в канистры: Руслан Болотов выступил с предложениями по стабилизации ситуации с бензином в Иркутске

Оперативные службы и машины экстренных ведомств продолжают обеспечиваться топливом по отдельной схеме Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске прошло экстренное заседание регионального штаба по топливному кризису, которое провел губернатор Игорь Кобзев. Главной темой стали меры по снижению ажиотажа на заправках, где уже несколько дней выстраиваются многокилометровые очереди. Мэр города Руслан Болотов предложил ряд решений, которые должны разгрузить АЗС и пресечь спекуляции.

«Мы провели анализ АЗС Иркутска: по каким ценам и кому отпускают бензин коммерческие заправки. Считаю, что в сегодняшних реалиях требуется принятие решения об увеличении количества заправочных станций: перенаправить поток потребителей на АЗС, находящиеся в непосредственной близости от сети «Роснефть» путем наполнения АЗС топливом поставщика АО «Иркутскнефтепродукт», – отметил Руслан Болотов.

Кроме того, мэр предложил временно запретить любые плановые ремонты на АЗС, если это не экстренная необходимость. Но главное - совместно с полицией отработать полный запрет на отпуск топлива в канистры и любую другую тару. Это должно пресечь попытки скупать бензин впрок и перепродавать его по завышенным ценам.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что переговоры с независимыми АЗС и компанией «Роснефть» продолжаются, хотя они и непростые. Он вновь заявил, что власти рассчитывают на стабилизацию ситуации в течение 10-14 дней. Оперативные службы и машины экстренных ведомств продолжают обеспечиваться топливом по отдельной схеме, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на АЗС.

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