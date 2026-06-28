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Общество28 июня 2026 10:55

Запрет на канистры, удаленка и патрулирование АЗС: режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином введен в Иркутской области

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином
Василина ИКОННИКОВА
Власти также запросили усиленное патрулирование АЗС

Власти также запросили усиленное патрулирование АЗС

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области ситуация с топливом потребовала экстренных мер - губернатор Игорь Кобзев подписал решение о введении режима повышенной готовности на всей территории региона. Это сделано, чтобы не допустить полноценной чрезвычайной ситуации и сбить ажиотаж, который уже несколько дней держит в напряжении автомобилистов.

Теперь на заправках сети «Роснефть» вводятся лимиты: не более 50 литров на одну машину в сутки. Остальные АЗС могут устанавливать даже меньший порог. Главное нововведение - полный запрет на продажу топлива в любые емкости, кроме штатного бака автомобиля.

«Работодателям организаций, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, рекомендовали перевести максимально большое количество сотрудников на дистанционный режим работы», - сказал Игорь Кобзев.

Власти также запросили усиленное патрулирование АЗС силами МВД и Росгвардии. Полицейские будут следить за порядком в очередях и пресекать любые попытки перепродажи топлива.

Губернатор признал, что ситуация непростая, но заверил, что все меры направлены на скорейшую стабилизацию. Параллельно продолжаются переговоры с федеральными ведомствами и «Роснефтью» о дополнительных поставках, в том числе на независимые заправки. Власти рассчитывают, что первые положительные сдвиги станут заметны уже со следующей недели.

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