ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ, ОСТАВШИЙСЯ В ПАМЯТИ НАРОДА

С преподавателями, сотрудниками и студентами Университета им. Ким Ир Сена,участвующими в строительстве столицы. Июнь 1957 года. Фото предоставлено Обществом российско-корейской дружбы «Байкал-Пэктусан»

8 июля 1994 года ушел из жизни Президент КНДР Ким Ир Сен – основатель идей чучхе, человек, чье имя навсегда вписано в историю Кореи. В канун памятной даты мы публикуем материал, предоставленный Генеральным консульством КНДР, – о том, каким запомнили своего лидера соотечественники и люди далеко за пределами страны.

Всегда вместе с народом

Президент КНДР Ким Ир Сен (1912 – 1994 гг.), основатель идей чучхе – выдающийся великий человек XX века? Об этом можно узнать через визит известного японского литератора Такаги Такэо в КНДР.

В декабре 1971 года он посетил Корею. Такаги Такэо, как он сам выяснил, прилетел в Корею не в качестве посланника дружбы. Идеи чучхе, быстро распространяющиеся во всем мире, являются ли руководящим идеалом, который имеет реальную ценность, и практическим учением? В чем их суть? В чем заключается человеческая особенность Маршала Ким Ир Сена, который создал эти идеи? Цель его визита была в том, чтобы все это видеть своими глазами, слушать и судить.

Он посетил разные подразделения Кореи, и чувствовал себя, как будто нашел новый оазис. Несмотря на столь трудную ситуацию после корейской войны (1950 – 1953 гг.), когда в стране все разрушено, успехи, достигнутые за короткий срок во всех сферах экономики и общества, были немыслимы в западных странах, гордящихся «современной цивилизацией» и «высоким ростом».

В Тэдонмунской начальной школе в день открытия нового учебного года. Сентябрь 1972 года. Фото предоставлено Обществом российско-корейской дружбы «Байкал-Пэктусан»

Такаги Такэо, приглашенный на новогодний концерт детей, который проходил по случаю 1972 года, видел Президента Ким Ир Сена среди детей и признался: «Уже вчера вечером я нашел ядро идей чучхе, ядро кимирсенского человеческого качества в облике Президента Ким Ир Сена, который находился в окружении детей».

Чем дальше осматривал разные места с удивлением и волнением, тем сильнее чувствовал побуждение встретиться с Президентом Ким Ир Сеном, который создал идеи чучхе, претворил их в жизнь и добился эпохальных перемен.

Узнав это его желание, Президент 10 января 1972 года, несмотря на занятость проектированием работы года, в теплой обстановке встретился с корреспондентом японской газеты «Иомиури симбун» и его сопровождающими.

На встрече с Президентом Ким Ир Сеном он сказал, что во время посещения Кореи его сильнее всего потрясло то, что Президент всегда находится в гуще народа и руководит делами.

Дело в том, что он в деревне непринужденно встречается с простыми крестьянами и обсуждает вопросы земледелия, на заводе заходит в общежитие рабочих и знакомится с их питанием, а в жилых домах беседует с домохозяйками о насущных проблемах.

Президент Ким Ир Сен скромно сказал: «Мы идем в гущу масс не для руководства, а чтобы учиться. И чем труднее, тем ближе должны быть к народу, обсуждать с ним все и учиться у него. Учитель – народные массы. Мы всегда учимся у них»

Таким был Президент Ким Ир Сен.

Солнце сияет для всех

«В той стране любовь к человеку проявляется государственными мероприятиями. Бесплатная медицинская помощь, бесплатное обучение, ответственность государства за одежду, питание и жилье населения – это государственная политика, которую выдвинул и осуществляет Президент Ким Ир Сен, который поклоняется народу, как небу. Корейский народ уважает его как небо. Вряд ли нужна такой стране библия?»

Так сказал после посещения Пхеньяна религиозный лидер США Билли Грэхем корреспонденту, который спросил, почему не передал библию Корее.

Президент Ким Ир Сен (1912 – 1994 гг.) оказал благородное человеколюбие и моральное влияние не только на корейский народ.

В дни официального дружественного визита в Народную Республику Болгария. Июнь 1984 г. Фото предоставлено Обществом российско-корейской дружбы «Байкал-Пэктусан»

В 1956 году, когда Президент Ким Ир Сен находился с визитом в Болгарии, первый раз встретился с Георгием Анастасовым, который заботился о сиротах войны Кореи, и высоко оценил его поведение. Хотя Георгий Анастасов был простым педагогом, но Президент не забывал о нем. Позже, когда Георгий Анастасов посетил Корею в качестве члена педагогической делегации, Президент выразил радость тому, что встретился снова с ним, и сфотографировался на память.

В 1984 году, во время визита в социалистические страны Восточной Европы Президент, несмотря на очень занятую программу, встретился с Георгием Анастасовым и его женой и сказал значимым тоном: хотя мы живем в других странах, но, на самом деле, можно сказать, что мы члены одной семьи. Предложил тост и дал подарок.

А в апреле следующего года он пригласил в Корею членов семьи Георгия Анастасова и, несмотря на занятость, два раза встретился с ними, устроил обед и прощальный прием. Глубоко тронутый его теплым гостеприимством Георгий Анастасов сказал Президенту, что как будто встретился с родным отцом.

Не только Георгий Анастасов искренне восхитился горячей любовью к человеку и моральным влиянием Президента Ким Ир Сена. Спустя даже десятки лет Президент не забыл о Чжан Вэйхуа в Китае, с которым завязал связь в дни антияпонской вооруженной борьбы, бывшем советском офицере Я. Т. Новиченко и членах их семей, и тепло заботился о них.

Его безмерно широкой душой и теплой добротой в один миг очаровались даже иностранцы, которые находились во враждебных отношениях с Кореей или имели недоброжелательные чувства.

На память с японскими политиками Сином Канэмару и Макото Танабэ. Сентябрь 1990 г. Фото предоставлено Обществом российско-корейской дружбы «Байкал-Пэктусан»

Бывший заместитель премьер-министра Японии Син Канэмару, который в 1990 году посетил КНДР в качестве главы делегации Либерально-демократической партии Японии, сказал: «Это было действительно замечательным визитом. Жаль, что слишком поздно приехал. Только что один журналист спросил, пролил ли слезы на встрече с Президентом Ким Ир Сеном? Да это правда. Я не скрываю, что я, встречаясь с Президентом Ким Ир Сеном, пролил слезы от восхищения его человеческим обликом. Потому что очарование великого человека, которого от всей души уважаю, – это не позор».