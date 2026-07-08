Завершающим аккордом фестиваля станет выступление Валерия Сюткина и группы «Сюткин Рок-н-Ролл Бэнд». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Важная новость для ценителей музыки - фестиваль "Ангара-Джаз" (6+) 11 и 12 июля 2026 состоится не в "Тальцах", как это было раньше, а в Иркутске. Место изменили, чтобы зрителям было проще добраться и сэкономить на бензине.

Полная программа фестиваля Ангара-Джаз 11 и 12 июля 2026 в Иркутске

Дневная программа состоится на площади у памятника Александру III в оба дня с 14.00 до 21.00. Вход бесплатный.

- 11 июля здесь выступят иркутский ансамбль «Доктор Джаз» и 12 молодёжных джазовых коллективов, в которых играют музыканты в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие конкурсный отбор, - рассказали в министерстве культуры Иркутской области.

Всего за два дня выступят более 30 молодых музыкантов из Иркутска, Абакана, Якутска. Организаторы говорят, что еще в программе - интерактивные площадки, фудкорт, ярмарка сувениров, творческие мастер-классы и развлечения, игра на барабанах и открытая сцена. И все это - на свежем воздухе, на фоне реки Ангары, с атмосферой большого летнего праздника.

Фестиваль Ангара-Джаз 11 и 12 июля 2026: концерты Сюткина и Бутмана

Ну а вечером, в 20.00, место встречи - под открытым небом на стадионе «Труд», западная трибуна, здесь уже вход по билетам. В 21.00 перед зрителями предстанут звездные гости фестиваля:

11 июля выступит Народный артист России Игорь Бутман и его Квартет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- 11 июля выступит Народный артист России Игорь Бутман и его Квартет (6+). Концерты Игоря Бутмана многие иркутяне любят и ждут, он частый гость на джазовых мероприятиях и художественный руководитель проекта «Ангара-Джаз».

- Завершающим ярким аккордом фестиваля 12 июля станет выступление Валерия Сюткина и группы «Сюткин Рок-н-Ролл Бэнд» (6+). Едва ли найдется кто-то, кто не знает его песен "Любите, девушки", "Вася", "Московский бит", так что танцевать и петь точно будут все! Тем более, в нашем городе коллектив проводил большой концерт более 10 лет назад.

Фестиваль Ангара-Джаз 11 и 12 июля 2026 в Иркутске обещает собрать огромную публику.

- Ожидается, что общее количество зрителей и участников составит до 20 тысяч человек, из них пять тысяч посетит концерты звезд, - отметили в минкульте.

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