День рыбака отпразднуют на Байкале 18 июля. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Необычный праздник «День рыбака» (0+) состоится на Байкале 18 июля 2026 года. В этом году из-за ситуации с топливом изменили дату и место проведения - встреча состоится не в Курбулике, как было запланировано, а поближе, в местности Холодянка. Это поселок Усть-Баргузин - от Улан-Удэ добираться около трех часов на автомобиле.

- Новая площадка - это возможность взглянуть на праздник по-другому, сделать его ещё ярче, разнообразить любимые активности и вывести событие на новый уровень, - прокомментировали в ФГБУ "Заповедное Подлеморье".

День рыбака на Байкале 18 июля 2026: программа праздника

Организаторы обещают душевную атмосферу, любимые конкурсы и живую музыку. На сцену выйдет кавер-группа из Улан-Удэ NonStop, а дирижировать праздником будет ведущий Илья Лапин. А сколько веселых состязаний состоится!

Рыба запеченная, рыба жареная, рыба соленая, рыбный пирог, салат с рыбой, и конечно же, уха! Если обожаете готовить улов во всех видах, удивляйте своими кулинарными изысками на гастрономическом конкурсе «Рыбацкая фантазия».

Любите готовить рыбу? Тогда для вас - гастрономический конкурс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

А может, вы сами или ваши дети хотят предстать перед зрителями в образе русалки или ихтиандра? Такой шанс будет! В программе есть забавный конкурс под названием «Мы - рыбы твоей мечты». Нужно смастерить костюм рыбы, вдохновившись фильмами, книгами, сказками, легендами или реальными обитателями Байкала, а затем весело и задорно дефилировать в нем. Оцениваться будет не только сам наряд, но и артистизм, умение держаться на сцене и презентовать творческий номер. В этом году, кстати, появилась новая номинация: самая модная экипировка рыбака.

День рыбака на Байкале 18 июля 2026 запомнится активными соревнованиями. Обязательно приезжайте с семьей или друзьями, чтобы попробовать свои силы в «Заповедном рыбоБУМе». Команды по три человека будут состязаться в ловкости и смекалке: ловить игрушечных рыб, преодолевать полосу препятствий, решать задачки про Байкал и его обитателей.

Зарегистрироваться на конкурсы можно заранее или на месте. Все подробности здесь.

Также в программе - мастер-классы, интерактивы, фотовыставка, награждение победителей.

- Общими усилиями мы сможем сделать праздник ярким, живым и незабываемым – пусть «День рыбака» на Байкале 18 июля 2026 станет настоящим событием для посёлка и его гостей! - говорят организаторы.

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