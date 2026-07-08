Как сложились судьбы некоторых из них, узнала «Комсомолка». Фото: личный архив героев публикации, ГУ МЧС по Иркутской области

20 лет назад, 9 июля 2006 года в 7.42 утра, пассажирский Airbus А-310 рейса Москва - Иркутск при посадке выкатился за пределы полосы, снес бетонное ограждение аэропорта, врезался в гаражи, стоящие за взлеткой, и загорелся. Выжили только 78 человек из 203. Как сложились судьбы некоторых из них, узнала «Комсомолка».

Опоздал и сел на чужое место

- Я счастливчик - дважды победил смерть, - говорит заслуженный тренер России по тяжелой атлетике Сергей Горбачевский. - За несколько лет до трагедии чуть не утонул в океане в Австралии: меня унесло течение. А второй раз чудом спасся в той самой авиакатастрофе.

Тем рейсом Сергей возвращался домой с соревнований в Ставрополе.

- При регистрации попросил место в передней части салона, но опоздал на посадку. Прибежал, а мое кресло занято. Была неразбериха с проданными билетами и нумерацией мест в салоне. Поэтому занимали свободные кресла, мне досталось в середине лайнера, у запасного выхода. И эта случайность спасла мне жизнь.

Шесть часов полета прошли спокойно. Пока самолет снижался, Сергей разговаривал с бортпроводницей.

- Говорили, что промокнем до нитки, спускаясь по трапу: в Иркутске шел сильный дождь, - вспоминает Сергей. - Колеса шасси коснулись полосы... Но вместо торможения турбины взревели, словно мы взлетаем. Вижу, мы уже катимся по грунту. Только подумал: «Видимо, что-то случилось», как произошел удар.

Сергея сорвало с кресла и выбросило вперед, он влетел в стену салона. Мужчина был пристегнут, но столкновение оказалось таким сильным, что ремни и кресла вырвало с корнем.

- Я лежал на полу, заваленный людьми. Многие из них, как это часто бывает перед посадкой, заранее отстегнули ремни. А затем почувствовал запах гари. Огонь распространялся по салону.

Сейчас Сергею 70 лет. Он работает тренером в Школе высшего спортивного мастерства. Фото: личный архив героев публикации, ГУ МЧС по Иркутской области

Понимая, что нужно выбираться, он нащупал ручку аварийного люка. Придавленная обломками стюардесса сказала тянуть ее вниз. Дверь поддалась не сразу, но все же через несколько секунд он увидел свет.

С переломанной ногой, как окажется позже, Сергей выполз наружу на крышу гаражей. Мигалки, скорые, пожарные машины... И вот он уже в больнице. На восстановление ушло больше полугода.

- Порой вспоминались женские крики, вид развалившегося на части самолета. И самое невыносимое - это чувство абсолютной беспомощности. Я никак не мог спасти тех, кто заживо сгорал в салоне. И еще все думаю: «Кто тот человек, с кем мы поменялись судьбами?». Почти никто из тех, кто находился в передней части салона, не выжил.

Сейчас Сергею 70 лет. Он работает тренером в Школе высшего спортивного мастерства. Среди его воспитанников есть призеры чемпионатов Европы. Мужчина по-прежнему часто летает.

«Чувствовала, как тлеет форма»

Экипаж составлял восемь человек: два пилота и шесть бортпроводников. Выжили только три стюардессы.

Старший бортпроводник, 24-летняя Ольга Дмитриенко из подмосковной Дубны, на рейс попала случайно - подменила коллегу.

- Когда произошел удар, пассажиры, находившиеся в передней части салона, погибли мгновенно из-за полного разрушения фюзеляжа, - рассказывает она. - Верхние полки обрушились, кресла вырвало вместе с металлическим крепежом, в том числе и мое. Я ударилась головой, потеряла сознание. Очнулась в огне среди искореженных кресел и обломков. Спасать уже было некого. Я не могла двигаться вперед к кабине пилотов, там был открытый огонь, пылал и проход к хвосту. Я чувствовала, на мне тлеет форма.

Ольга уже попрощалась с жизнью, когда увидела под ногами разлом фюзеляжа. Внизу - земля, высота метров в шесть. Она била ногами по трещине, чтобы увеличить ее, а затем прыгнула. При падении напоролась на осколки металла, серьезно повредила стопы.

При падении напоролась на осколки металла, серьезно повредила стопы. Фото: личный архив героев публикации

- Пока искала взглядом, чем остановить кровь, заметила мужчину, который бежал со стороны гаражей к горящему самолету. Он принес тряпки, из которых я сделала жгуты, помог мне подняться и донес до машины скорой. Я была в полуобморочном состоянии и даже не спросила, как его зовут.

19 лет Ольга жила с этой благодарностью к незнакомцу.

- Хотела просто сказать ему «спасибо». И это удалось благодаря «Комсомолке»!

В 2024 году журналисты разыскали 55-летнего Юрия Фролова из Иркутска. Мужчина жил недалеко от аэропорта и в то утро пришел в гараж за машиной.

- Выезжая, услышал шум. Смотрю, а мой гараж разлетелся на куски. Машину завалило обломками стены. Выбрался, разбив заднее стекло. К счастью, не пострадал. Огляделся и обомлел: на соседских боксах - самолет! Услышав крики, побежал на помощь. Под лайнером лежала девушка (это и была Ольга. - Ред.), - вспоминал Юрий.

В 2025 году спасенная и спаситель встретились в Москве и с тех пор созваниваются, списываются.

После нескольких операций и реабилитации Ольга осталась в авиации, но в наземных службах. Спустя несколько лет после трагедии сбылась ее главная мечта: она стала мамой.

- Последствия той травмы все еще дают о себе знать, - рассказывает уже 44-летняя Ольга. - Но я живу полной жизнью. Моя история вошла в книгу о лучших женщинах Подмосковья, которая выйдет осенью. Мы с дочкой участвуем в концертах для пациентов в больницах: она играет на скрипке, а я помогаю организовывать выступления. Это приносит мне огромное удовлетворение!

«Врачи написали на руке мою фамилию. Думали, не жилец»

Не было ни дня, чтобы Татьяна Егорова из Москвы не вспоминала о том дне. Она тоже стюардесса, но, как и Ольга Дмитриенко, на рейсе 778 работать не должна была.

- Я была в резерве (дежурство рядом с аэропортом для срочной подмены члена экипажа. - Ред.). Вдруг звонит бортпроводник Андрей Дьяконов: «Полетели с нами в Иркутск! Заменишь стюардессу, у которой нет допуска на этот тип самолетов». А я давно мечтала побывать на Байкале. Не успела ответить, как телефон разрядился и выключился. Это был шанс избежать трагедии, но я его упустила. Нашла зарядку и помчалась в аэропорт.

Татьяну и Андрея Дьяконова распределили на работу в хвостовую часть. Рейс проходил штатно, пока при посадке лайнер не выкатился за пределы полосы.

Не было ни дня, чтобы Татьяна Егорова из Москвы не вспоминала о том дне. Фото: личный архив героев публикации

- Я подошла к иллюминатору, чтобы посмотреть, что происходит. Вернулась в кресло, но не успела пристегнуться, как произошел удар. Меня сбило с ног и засыпало контейнерами с питанием, которые полетели в проход. Стукнувшись головой, Татьяна пошутила про себя: мол, получила производственную травму. Но, когда по салону повалил черный дым, поняла: происходит что-то страшное.

- Андрей открыл аварийный люк, но трап не надулся. Он бросился помогать другим бортпроводникам открывать двери в середине салона, попутно выпуская людей. Больше я его не видела. Наш Андрей спас 30 человек, а от него самого остались только часы.

Я кричала, чтобы все легли на пол и ползли к выходу. Паника была страшная! Многие боялись прыгать с шестиметровой высоты, их буквально выталкивали. Прыгнула и я. Это был единственно верный выбор. Прыгнуть - получить травмы, не прыгнуть - остаться и сгореть.

Андрей Дьяконов открыл аварийный люк, тем самым спас 30 человек. Фото: личный архив героев публикации

Врачи скорой помощи, увидев состояние Татьяны, написали фамилию ручкой на ее руке. Ду- мали, до больницы не довезут.

После катастрофы Татьяна провела в больницах год, перенесла четыре операции. Несмотря на вердикты врачей, встала на ноги и в 2009 году снова надела форму бортпроводника. Работала до 2022 года, потом ушла на пенсию.

Сейчас Татьяне 49. Она замужем, воспитывает двоих детей. Занимается спортом и учится на модельера.

- Меня часто мучило чувство вины перед теми, кто не выжил. Задаю себе один и тот же вопрос: «Почему я?» Мы стали очень близки за эти годы с мамой Андрея Дьяконова. Вместе навещаем его могилу в день рождения и в годовщину катастрофы.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

В авиакатастрофе погибла редактор «Комсомольской правды» - Иркутск» Татьяна Инешина.

Помню тот день и момент, когда все узнала. Было воскресенье, около 12 дня. Позвонил отец:

«Включи телевизор». Нажимаю кнопку пульта: пылающий самолет, черный дым, пожарные. Повсюду обломки, целый только хвост, на нем надпись - «Сибирь». Смотрю сюжет и понимаю: этот самолет сейчас горит в аэропорту моего родного Иркутска. И вдруг на экране - фото красивой улыбающейся девушки. И в ней я узнаю Таню Инешину, редактора «КП» - Иркутск», моего первого руководителя. Она летела тем самым рейсом.

Я пришла в «КП» - Иркутск» всего четыре месяца назад: ни знаний, ни опыта. Просто открыла дверь в кабинет Тани и заявила: «Хочу тут работать». Она прищурилась: «Ну попробуй».

В авиакатастрофе погибла редактор «Комсомольской правды» - Иркутск» Татьяна Инешина. Фото: личный архив героев публикации

Следующая вспышка в сознании - захожу в редакцию. Все на месте. Лица заплаканные, но сосредоточенные. В глазах у всех - боль. Но надо работать.

Татьяне было всего 26. Ее совсем недавно назначили редактором, вызвали на стажировку в Москву. Тем рейсом она возвращалась домой. Накануне звонила в редакцию, взахлеб рассказывая, сколько узнала всего нового, какие идеи везет. Несколько дней мы ничего не знали о ее судьбе. Надеялись и верили, что она найдется живой.

Таню опознали по фрагментам одежды.

Я знала ее совсем недолго, но не забуду никогда. Она умела ставить цели и добиваться их, а главное - верила в людей. Сегодня, 20 лет спустя, я сама - редактор «КП» - Иркутск». И все это благодаря тому, что однажды Таня в меня поверила. Таня, спасибо за все...

ОФИЦИАЛЬНО

Причина - ошибочные действия экипажа

По заключению технической комиссии МАК, причиной катастрофы Airbus А-310 стали ошибочные действия экипажа.

Airbus А-310 при посадке выкатился за пределы полосы, снес бетонное ограждение аэропорта, врезался в гаражи, стоящие за взлеткой, и загорелся. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

- После приземления командир воздушного судна при управлении реверсом правого двигателя непроизвольно и бесконтрольно переместил рычаг управления тягой левого двигателя, реверс которого был деактивирован, из положения «малый газ» в положение прямой тяги. При этом второй пилот не обеспечил должного контроля за параметрами работы двигателей и скоростью движения самолета, - говорится в выводах.

В результате лайнер на скорости 180 км/ч выкатился за пределы полосы, столкнулся с бетонным ограждением и строениями и сгорел. КСТАТИ

КСТАТИ

Цепочка случайностей

Рейс Москва - Иркутск после трагедии окрестили роковым. В трагедии оказалось немало случайностей.

Первый тревожный звонок - замена борта. Перед самым вылетом из Москвы самолет, который должен был отправиться в Иркутск, оказался неисправным, вместо него нашли другой. Он в итоге и разбился.

Из-за замены воздушного судна случилась неразбериха с рассадкой. Нумерация мест в салоне не совпала с проданными билетами. Перепечатывать посадочные талоны не стали. Чтобы не задерживать рейс, пассажиров попросили занять любые свободные кресла.

И последнее: лайнер должен был уйти на запасной аэродром в Братск из-за нелетной погоды в Иркутске и плохой видимости. Но потом все-таки было принято решение сажать самолет в Иркутске.

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