Ребенка унесло течением реки. Вместе с мальчиком разыскивают и двоих мужчин. Фото: предоставлено Оксаной,

Каждый день на берегу реки Иркут в Шелеховском районе собираются десятки добровольцев. Они ищут 4-летнего Даниила, который без вести пропал во время сплава 3 июля. Ребенка унесло течением реки. Вместе с мальчиком разыскивают и двоих мужчин, которые хотели помочь ребенку, но сами оказались во власти стихии.

Поиски ведутся уже шестые сутки. КП-Иркутск публикует последние новости на 8 июля 2026 года.

Последние новости о поисках четырехлетнего мальчика на реке Иркут на 8 июля 2026: что известно

Отправились с детьми на сплав

Оксана – мама троих детей из Иркутска, которым 18, 15 и 4 года. Средний сын сибирячки имеет особенности со здоровьем, поэтому женщина давно состоит в общественной организации, которая оказывает помощь детям-инвалидам.

- Каждый год наша организация проводит инклюзивные сплавы по Иркуту, - рассказывала ранее КП-Иркутск Оксана. – Для этого обращаемся в специализированную компанию, которая берет на себя всю организацию. Наша семья принимала участие в них несколько раз. В том числе – и наш Даня.

Оксана рассказывает, что маршрут был привычный и знакомый: от Шаманки до Введенщины.

- В этот раз собрались около 170 человек. Это семьи с детьми. Я отправилась на сплав вместе со страшим и средним сыном. Казалось, что все безопасно. Детей рассаживали в центре лодок. На каждом – спасательный жилет. С нами были опытные инструкторы.

В обед группа остановилась на острове: отдохнуть и устроить пикник.

Трагедия развернулась за секунды. Фото: предоставлено Оксаной.

- Дети играли у воды, где была мель, - вспоминает Оксана. - Ребятишки подбегали, наступали в воду, брызгались, визжали. Даня был вместе с ним. Я сняла с него мокрую футболку, чтобы высушить. Переживала, что сын замерзнет. Отошла буквально на два шага, чтобы проверить среднего сына. Вдруг раздался крик. Кто-то закричал, что ребенка уносит течением.

Мужчины бросились на помощь

Трагедия развернулась за секунды. Как выяснилось позже, дети - 4-летний Даня и 8-летняя девочка зашли в реку. Их подхватило течением. На помощь им бросились двое мужчин: 40-летний Алексей Коротков и 45-летний Николай Баиров. Оба – отцы, оба были в той же группе, оба приехали на сплав со своими детьми. Девочку удалось вытащить. А мальчика и мужчин вода унесла от берега.

Оксана признавалась: в первый миг она даже не поняла, что беда произошла с ее сыном. Увидела суету у берега, услышала крики. Стала звать Даню. А в ответ - тишина.

- Осознав произошедшее, я сама бросилась в реку. Забежала по грудь в воду. Но никого уже не было видно.

В первые часы, пока все ждали приезда спасателей, ее супруг, который должен был встретить семью в Введенщине, начал действовать сам. Мужчина звонил знакомым, просил помощи, искал лодки.

Поиски продолжаются

Ребенка и двоих мужчин ищут уже шестые сутки. Полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители тщательно прочесывали берег и акваторию реки. Но пока – без результата.

По словам Оксаны, 7 и 8 июля поиски были приостановлены из-за погодных условий. Из-за дождя ухудшилась видимость, рябь на вое мешает ориентироваться. Однако родители не теряют надежды найти сына.

Ночью поиски сворачивают - из-за плохой видимости это небезопасно для самих спасателей. Фото: Поисковой отряд 111.62

- Сегодня в 9 утра собрались в поселке Пионерск и отправились на поиски. Человек 30, машин очень много. Люди откликнулись. С Боханского района даже приехали, - рассказывает Оксана.

Основные силы – это добровольцы. Люди приезжают сами, со своими лодками, с канистрами бензина.

Помощь семье по-прежнему нужна. Лодки, квадрокоптеры, канистры, питьевая вода, репелленты от клещей – все это необходимо для продолжения поисков.

ОФИЦИАЛЬНО

Заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Задержан 41-летний организатор сплава. В его доме провели обыск, изъяли документы. Мужчине предъявлено обвинение. Суд избрал для него меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По факту трагедии было заведено уголовное дело. Задержан организатор сплава. Фото: СУ СКР по Иркутской области

- По версии следствия, индивидуальный предприниматель организовал туристическую услугу – сплав на рафтах по реке Иркут от села Шаманка до села Введенщина Шелеховского района для группы туристов из 172 человек, в которую также входили дети-инвалиды. Около 13 часов группа туристов остановилась на острове, в пределах русла реки Иркут. 4-летний мальчик, сняв спасательный жилет и оставшись без присмотра, зашел в реку. На помощь ребенку бросились двое мужчин, однако вытащить его из воды им не удалось, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

Как отметили в ведомстве, водная экскурсия в виде сплава по реке Иркут на рафтах относится к 1-й категории сложности. На такой сплав могут допускаться дети не младше 12 лет. Кроме того, на туристическом маршруте инструктор-проводник должен был контролировать соблюдение туристами требований личной безопасности.

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