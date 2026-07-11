В ближайшие дни осадки усилятся Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области второй день идут затяжные дожди. На город обрушились не ливни, но неприятная мелкая морось. Однако синоптики предупреждают: в ближайшие дни осадки усилятся.

«С 10 по 14 июля в бассейнах рек Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Уда, Бирюса, на малых реках Южного Прибайкалья ожидается формирование дождевых паводков различной интенсивности, возможен выход отдельных рек из берегов», - рассказали в Гидрометцентре Иркутской области.

Жители города ждут солнышка Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Серые краски разбавляют лишь яркие зонты прохожих Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Особенно сложная ситуация прогнозируется в Слюдянском и Ольхонском районах, где ожидаются очень сильные дожди.

Гидрологическая обстановка уже напряженная: на реках Зун-Мурин, Ока, Иркут, Китой, Белая, Уда и других отмечается повышение уровней воды от 20 до 146 сантиметров. Ожидается, что 12 июля на реке Витим в Бодайбо вода поднимется еще на 70-100 сантиметров, а на Иркуте, Китое, Белой, Оке и Уде – на 40–70 сантиметров.

Город накрыла неприятная морось Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Дожди идут уже два дня Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В самом Иркутске 11 июля – облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура +14...+16 градусов. В Братске без осадков и чуть теплее – до +18. На Байкале ветер усилится до 22-27 метров в секунду, ожидаются грозы и сильные ливни. В ближайшие выходные, 12-13 июля, в областном центре осадков станет меньше – ночью +9...+11, днем до +22. Однако на северо-востоке региона ливни с грозами сохранятся.

В Иркутске 11 июля – облачно с прояснениями Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия организовала в городе ликвидацию последствий сильных дождей, которые обрушились на город в последние дни. За прошедшие сутки в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило более 20 сообщений от жителей о подтоплениях и поваленных деревьях. Вода залила дворы и подвалы, а ветер повалил стволы прямо на проезжую часть и тротуары. Вся информация оперативно передается в ответственные службы, которые работают в авральном режиме.

На борьбу с последствиями стихии вышли несколько бригад. Основные работы развернуты на улицах Терешковой, Петрова, Тургенева, Пискунова, Воронежской, Черемховской, Розы Люксембург, Алмазной, Цимлянской, Сарафановской, а также в микрорайоне Юбилейный и в 15-м Советском переулке. Специалисты откачивают воду с пониженных участков, в том числе на Трактовой и Лермонтова, и расчищают ливневую канализацию, чтобы дать воде уйти быстрее. Параллельно рабочие распиливают и вывозят упавшие деревья на Розе Люксембург, Боткина, Моцарта, Байкальской, 2-й Железнодорожной и в Юбилейном.

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