Сам Илья выбрался не сразу. Пока выталкивал друга, тоже завяз в иле. Фото: предоставлено Марией Шеломенцевой

Жара +30, компания мальчишек побежала на реку искупаться. Один из них едва не погиб: забайкальская река Шумунда мелкая, но есть в ней коварные места, где глубоко, а дно покрыто илом. В одно из таких угодил 10-летний школьник… Ноги застряли намертво.

- Сначала он улыбался, а потом лицо покраснело, в глазах - страх, ртом стал хватать воздух, - вспоминает его приятель, 14-летний Илья Шеломенцев.

Именно он бросился спасать тонущего. Нырнул, под водой подхватил его и вытолкнул на поверхность. Мальчик выбрался на песок. Кашлял, плакал, долго приходил в себя.

Но сам Илья выбрался не сразу. Пока выталкивал друга, тоже завяз в иле. К счастью, не растерялся: изо всех сил оттолкнулся и вынырнул. Дома про эту историю промолчал, не хотел волновать родителей. Узнали они об этом спустя два дня.

- Отец спасенного мальчика пришел к нам в гости и сказал: «Надо Илюху поблагодарить, он нашего сына вытащил». Мы с супругом были в шоке, - рассказывает КП-Иркутск мама подростка Мария Шеломенцева. - Когда Илья описал все в подробностях, мы испугались - его жизнь тоже была в опасности! Но в то же время гордимся сыном, что он такой смелый и скромный.

Семья живет в Чите, но на лето всегда приезжает в деревню к прабабушке Ильи.

- Сын все свободное время проводит с местными мальчишками. Он в компании самый старший, прабабушка в шутку зовет его «пионервожатым». За всеми приглядывает, помогает, и ребята к нему тянутся. Наверное, потому что привык заботиться о младших сестрах: одной нашей дочери 12 лет, другой всего два года. Он серьезный и ответственный парень.

Илья перешел в 8 класс, хорошо учится, с четырех лет занимается дзюдо. Фото: предоставлено Марией Шеломенцевой

В городе полно забот - школа, уроки, тренировки. Илья перешел в 8 класс, хорошо учится, с четырех лет занимается дзюдо. А в деревне - раздолье! Свобода, свежий воздух, приключения. Но с купанием в реке ребята теперь будут очень осторожны.

- Я строго наказала сыну: звать на помощь взрослых, если что-то случается. А он ответил, что не сможет пройти мимо, если кому-то еще понадобится помощь. В будущем Илья, кстати, мечтает стать врачом.

Историю спасения быстро узнала вся деревня. Соседи пожимают Илье руку, говорят добрые слова. А он улыбается и краснеет от смущения.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов представил юного героя к краевой награде за храбрость и неравнодушие.

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