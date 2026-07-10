Всего год назад у Виталия и Марины родилась общая дочь. Фото: предоставлено героем публикации

- Помню, сказал ей: «Привет», она ответила. Так и познакомились. Она много расспрашивала про службу, про ранение… - так 43-летний Виталий Аюшинов вспоминает день, когда в военном госпитале в Анапе встретил будущую жену.

41-летняя Марина приехала туда навестить родного брата, тоже бойца СВО - он лежал в одной палате с Виталием. Каждый день в течение месяца она приходила в госпиталь, помогала родному человеку привыкнуть к новой жизни: у мужчины ампутирована нога.

- Марина с первого взгляда мне понравилась, - улыбается Виталий в разговоре с КП-Иркутск. - Красивая, добрая. Ее брат, кстати, тоже из моего подразделения. Вместе рассказывали ей про бои.

Ушел на СВО вслед за друзьями и братьями

Виталий - из города Гусиноозерск, что в Бурятии. До начала СВО помогал родителям содержать сельское хозяйство. Но в 2022 году «за ленточку» отправились его друзья, служили и два его двоюродных брата-военных. Он тоже отправился добровольцем.

- Осенью подписал контракт, - рассказывает Виталий. - Близкие не отговаривали: знают, что если принял решение, то непременно его исполню. Причем опыта у меня не. Но были силы и огромное желание защищать Родину. Тактики боя и навыки владения оружием получил на месте.

Виталий участвовал в освобождении Соледара, затем его направили под Бахмут, где шли самые ожесточенные бои. Сибиряк быстро проявил себя, стал командиром группы. Вместе с сослуживцами первым шел в атаку. За мужество и успехи в сражениях награжден медалями «За отвагу» и «За освобождение Соледара». Так прошли восемь месяцев.

Тяжелое ранение в голову

День, когда получил ранение, Виталий помнит смутно. Группа шла на позиции противника, и вдруг снайперская пуля попала ему прямо в голову.

- Мозг, к счастью, не пострадал, но пуля повредила глаз, нос и скуловую дугу. Повредила дыхательную систему. Боли я не чувствовал, ноги сами несли меня дальше. Сознание поплыло… Ребята подхватили меня и несколько часов вели до нулевого рубежа, откуда затем эвакуировали в госпиталь Луганска. Мои бойцы, с ними рядом я сидел в окопе, с ними шел на врага, с ними проливал кровь, - они подставили мне свои плечи, не бросили. Они для меня родные!

Спустя месяц Виталия перевезли в госпиталь Краснодара, а затем в Анапу. Он пережил две сложные операции. Пулю вытащили, но последствия остались навсегда.

- На восстановление ушло почти три месяца, - вспоминает он. - У меня вторая группа инвалидности. Давление постоянно скачет, большие нагрузки под запретом. Правый глаз не видит, а он прицельный. Вернуться к службе, к своим ребятам я больше не смогу… Военно-врачебная комиссия поставила категорию «Д» - не годен.

«Безмерно благодарен ей за все»

Но встреча с Мариной буквально осветила его жизнь. Ухаживать за дамой сердца он не мог - после операции не вставал с постели. Зато она окружила бойца теплом и заботой.

- То еду принесет, то одеяло подоткнет, то раны поможет обработать. Ухаживала одновременно и за мной, и за братом. Я ей безмерно благодарен за все. И в первую очередь – за простое человеческое понимание.

Марина провела в госпитале почти месяц. А когда брата выписали, вернулась в госпиталь к Виталию и предложила: «Поехали со мной?». И он, конечно, согласился. К тому времени он тоже встал на ноги.

- Сначала мы отправились в Бурятию, я познакомил ее с семьей. А затем поехали в Забайкалье, где живет Марина.

Пара поженилась. Теперь они - опора и поддержка друг для друга. У Марины трое детей от первого брака: старшему сыну уже 22 года, он создал свою семью, младшие дочки – учатся в школе. Их отец, к несчастью, погиб в зоне СВО. Виталий воспитывает их, как родных, и они тянутся к нему. А всего год назад у Виталия и Марины родилась общая дочь. Сейчас семья живет в большом доме, у них есть огород и хозяйство. В планах у Виталия также – развивать подсобное хозяйство, в котором есть крупный рогатый скот, бараны, кони.

Марина в отпуске по уходу за ребенком. Сибиряк работает в частном охранном предприятии. До этого обучился на крановщика и трудился на угольном разрезе, но пришлось уйти из-за состояния здоровья. Связь с сослуживцами не теряет: он состоит в Ассоциации ветеранов специальной военной операции, помогает собирать и отправлять гуманитарные грузы в зону СВО.

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