Как живет семья, которая в одночасье стала многодетной – в материале КП-Иркутск. Фото: личный архив героев публикации

- У нас будет тройня? Хорошо! - радостно произнес Петр Татьков из Улан-Удэ, глядя на монитор УЗИ, где мерцали три бьющихся крошечных сердечка.

А вот его супруга Юлия в этот момент чуть не рухнула с кушетки. И было от чего: в их семьях двойняшек или тройняшек никогда не было, ЭКО супруги не делали, а тут – бац! – и такой подарок судьбы. Малыши родились на 29-ой неделе, каждый с весом по 1,4 кг. Два месяца под пристальным вниманием врачей, ИВЛ, бесконечные анализы. И вот на днях молодую маму выписали домой. Как живет семья, которая в одночасье стала многодетной – в материале КП-Иркутск.

«Тройня? Ну хорошо!»

Юлии 35 лет. До декрета она работала в компании, занимающейся продажей спецодежды, а также развивала собственное дело – студию мягкого фитнеса. Ее муж Петр работает гидрогеологом в научном институте.

- Мы с мужем познакомились благодаря поломке моей машины, - вспоминает Юлия Татькова. – Обратилась за помощью к приятелю, а тот уже и свел меня с Петром. Пока занимались ремонтом, познакомились ближе. Стали встречаться. А год назад поженились.

В октябре 2025 года сибирячка узнала, что она беременна. Супруги были несказанно рады.

- Нам было все равно - мальчик или девочка. Но что там будет трое – этого, конечно, не предполагал никто. Супруг сопровождал меня на каждом УЗИ. Занимал очередь в один кабинет, пока я была в другом. Поддерживал, переживал. И вот мы приехали на очередное обследование. Я лежу на кушетке, муж ждет за дверью. Врач смотрит в монитор и говорит: «Ой, а у вас ведь два эмбриона. Двойня!». А потом вглядывается еще внимательнее: «Так-так-так… Подождите, у вас тройня!».

Юлия признается: в этот момент земля ушла из-под ног.

- Лежу и думаю: если бы можно было упасть с кушетки, я бы точно упала, - смеется она. – Я даже про двойню никогда не думала! Попросила позвать мужа. А он так спокойно отреагировал: «Тройня? Ну, хорошо».

Чувствовала себя шариком

Беременность, по словам Юлии, протекала легко. Особенно, если учесть, что тройня – это по медицинским меркам сразу считается «патологической беременностью».

- Хотелось больше спать, был легкий токсикоз. Давление скакало, отеки – но это у всех, наверное. Я работала до 28 недель. Сама за рулем ездила. Живот, правда, был очень большим. На шестом-седьмом месяце он выглядел так, словно я находилась на девятом. Наклоняться было невозможно, поэтому муж надевал мне бахилы в поликлинике, шнурки завязывал, помогал вставать с кровати. Я чувствовала себя шариком.

3 июля молодую маму вместе с малышами выписали домой. Фото: Республикaнский перинатальный центр Эхын Баяр

Малыши появились на свет 2 мая, на 29-ой неделе беременности. Двое мальчиков – однояйцевые близнецы и девочка. Вес каждого – 1,4 кг, рост – 41 см. Всех троих сразу забрали в реанимацию – добирать вес.

- Роды принимали человек 12. Первый появился на свет Андрей, следом – Максим, третьей – Даша. Я смогла увидеть их только на следующий день. Они были маленькие, как пупсики. Я смотрела на них и не верила, что они мои!

Кстати, когда Юлия и Петр сообщили близким, что ждут тройню, реакция была предсказуемой: долгое молчание, потом недоверчивое переспрашивание и классическое «Да ладно?».

- А большинству знакомых вообще не говорили даже, что я беременна. Узнают уже по факту. Сейчас самая популярная шутка в наем окружении: «Юлия тройню родила? Вы что, шутите?», - смеется сибирячка.

«Я их не путаю»

Полтора месяца после родов Юлия провела в больнице – детей «доращивали», лечили последствия ИВЛ. А 3 июля молодую маму вместе с малышами выписали домой.

- Сейчас у нас вес – по 3,6 - 3,7 кг, - с гордостью говорит сибирячка.

В домашних условиях тройня – это, конечно, не шутки. Но родители справляются.

- Медсестер в отделении не хватало, так что еще там училась все делать сама. Сначала отдали мальчишек, училась сначала справляться с ними. А через несколько дней принесли и дочку. Супруг не остается в стороне: после работы сразу берет детей на себя, а в обеденный перерыв приходит домой. Если что-то не так – дети сразу дают знать. Но, кстати, по очереди. Как будто договорились: сначала один покричит, потом второй, потом третий. Дают маме хотя бы пару минут передышки.

Малыши появились на свет 2 мая, на 29-ой неделе беременности. Фото: личный архив героев публикации

У каждого малыша своя кроватка в детской комнате. Также супруги приобрели тройную коляску-паровозик: узкая, проходит в любые двери, и гулять с ней не проблема.

- Дети все абсолютно разные, я их не путаю. Даша – папина принцесса, капризничает только с ним, но в целом очень спокойная. Мальчишки более требовательные.

В домашних условиях тройня – это, конечно, не шутки. Но родители справляются. Фото: личный архив героев публикации

На вопрос о планах на четвертого ребенка Юлия отвечает:

- Не исключаем. Пока, конечно, рано об этом говорить - у нас трое на руках, и они отнимают все время. Но в роддоме медсестры сказали одну фразу, которая засела в голове: «Вы представляете, они у вас в один день из дома уедут – поступят в институты, разлетятся по другим городам. Вам станет так пусто». И вот это заставляет задуматься. Кто знает – может быть, когда-нибудь в нашей семье появится еще один маленький человечек.

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