Ребенок пожаловался на боль в животе. Увиденное на рентгене шокировало даже опытных медиков

Врачи сделали обзорный снимок брюшной полости, в желудочно-кишечном тракте светились множественные инородные тела. Фото: Ивано-Матренинская детская клиническая больница.

В июне в Ивано-Матренинскую больницу привезли ребенка. Боль в животе, тошнота. Мама с папой переживали и сразу предупредили врачей: сын проглотил магниты от игрушки. То, что показал рентген, шокировало даже бывалых хирургов… Подробности – в материале КП-Иркутск.

Медлить было нельзя

Врачи сделали обзорный снимок брюшной полости, в желудочно-кишечном тракте светились множественные инородные тела. Магниты. Много магнитов. Малыша экстренно госпитализировали и начали готовить к эндоскопической операции. Медлить было нельзя.

Почему обычные с виду магнитики смертельно опасны? Объясняет заведующий отделением эндоскопии Ивано-Матренинской больницы Николай Михайлов:

- В отличие от монеток или пуговиц, магниты в желудочно-кишечном тракте ведут себя как живой капкан. Попадая в разные петли кишечника, они притягиваются друг к другу через стенки кишки и сдавливают ткани. Это приводит к пролежням, а потом и к перфорации - попросту дырке. Через нее содержимое кишечника выходит в брюшную полость. Дальше - перитонит, сепсис, и счет идет на часы. И оперировать тогда пришлось бы уже не через эндоскоп, а делать полноценную полостную операцию с удалением части кишки.

28 магнитов!

К счастью, в этот раз все обошлось. В тот же день врач-эндоскопист Тамара Барданова провела процедуру. В желудке обнаружились сцепленные магниты размером до четырех сантиметров, еще одна группа поменьше затаилась в луковице двенадцатиперстной кишки. С помощью эндощипцов их аккуратно извлекли - все до единого.

Мальчик проглотил 28 магнитов! Фото: Ивано-Матренинская детская клиническая больница.

Когда подсчитали «улов», цифра впечатлила: 28 штук! Самое важное - внутренние органы ребенка не пострадали. Врачи сработали быстро и профессионально. Уже на следующий день счастливый и здоровый мальчик отправился домой.

В больнице напоминают: если вы заподозрили, что ребенок проглотил магниты, действовать нужно мгновенно. Никакой самодеятельности - не пытайтесь вызвать рвоту, не давайте слабительное. Это может сместить магниты и только ухудшить ситуацию. Единственное верное решение - сразу вызвать скорую или везти ребенка в ближайший стационар. Там сделают рентген и примут решение.

Эта история закончилась благополучно. Но врачи признаются: так везет не всем. Будьте внимательны к тому, что попадает в руки детям. Иногда мелочь в прямом смысле слова может стоить жизни.

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