В Иркутской области завершились поиски 4-летнего мальчика, которого унесло течением во время сплава по реке Иркут. Фото: СУ СКР по Иркутской области

3 июля на реке Иркут в Шелеховском районе случилась трагедия. Во время сплава на надувных лодках течение в считанные секунды унесло 4-летнего мальчика. А следом - двоих мужчин, которые, не думая о себе, бросились спасать ребенка.

Последние новости о поисках 4-летнего мальчика на реке Иркут на 9 июля 2026

Волонтеры, спасатели, полицейские, просто неравнодушные жители – каждый, кто мог помочь, выходили на их поиски. Люди работали с рассвета до темноты, прочесывали воду и берег, всматривались в каждый куст, каждую волну. Надежда жила до последнего. И вот, 9 июля, на седьмые сутки, стали известны результаты поисковой операции. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Дети играли на мелководье

КП-Иркутск рассказывала историю семьи, в которой случилась беда. Мама пропавшего мальчика вместе с мужем воспитывает троих сыновей: 18 лет, 15 лет и 4 года. Женщина состоит в общественной организации, помогающей детям-инвалидам.В это движение сибирячку привела личная история: у ее среднего ребенка есть особенности здоровья.

- Наша организация каждый год проводит инклюзивные сплавы. Для этого обращаемся в специализированную компанию, которая все организует, - рассказывала ранее мама мальчика. – Мы и раньше ездили с детьми. Для младшего сына это был уже третий сплав. Маршрут от Шаманки до Введенщины знакомый и проверенный.

По словам женщины, в тот день на сплав собралось около 170 человек – в основном семьи с детьми. Сама она была со старшим и средним сыновьями. Все казалось безопасным: детей рассаживали по центру лодок, спасательные жилеты были на каждом, а за порядком следили профессиональные инструкторы.

Родители пропавшего ребенка, полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители тщательно прочесывали берег и акваторию реки. Фото: поисковой отряд 111.62.

На обед группа высадилась на острове. Пока взрослые готовили пикник, дети играли на мелководье.

- Ребятишки подбегали к воде, наступали, визжали и брызгались. Младший сын тоже был там. Я сняла с него мокрую майку, чтобы просушить, переживала, что он замерзнет. Отвернулась буквально на секунду, чтобы проверить среднего сына. И в тот же миг раздался крик: кто-то закричал, что течение уносит ребенка.

Пытались спасти ребёнка и сами пропали под водой

Все случилось мгновенно. Как выяснилось позже: 4-летний мальчик и 8-летняя девочка, войдя в воду, попали в течение. Двое мужчин – участники того же сплава, отцы, отдыхавшие со своими семьями, не раздумывая ринулись спасать детей. Девочку удалось отбить у стихии. А малыша и обоих мужчин унесло стремительным течением.

Женщина позже вспоминала, что осознание беды пришло не сразу: сначала она заметила только суматоху на берегу. Когда же она окликнула младшего сына, ей ответила лишь пугающая тишина. Мать сама кинулась в реку, чтобы спасти ребенка, но никого уже не было видно…

Муж женщины, ожидавший семью во Введенщине, самостоятельно организовал поиски: обзванивал знакомых, привлекал их к поискам и пытался раздобыть лодки для выхода на воду. Тем временем на помощь уже спешили спасатели.

Найдены тела ребенка и одного взрослого

Поиски продолжались каждый день. Родители пропавшего ребенка, полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители тщательно прочесывали берег и акваторию реки.

9 июля, на седьмые сутки, отряд добровольцев вновь вышел на воду.

- Пройдено более 700 километров. Задействовано 7 лодок, 21 сапбордист, пешие группы - 30 человек, - рассказывает КП-Иркутск Роман Нодь, командир поискового отряда 111.62. – Иркут поднялся. Шансы найти пропавших увеличились.

Искали не только в воде. Обследовали и берег: вдруг кто-то смог выбраться на сушу? Фото: поисковой отряд 111.62.

Искали не только в воде. Обследовали и берег: вдруг кто-то смог выбраться на сушу? Надежда казалась призрачной, но волонтеры не хотели оставлять без внимания ни один квадратный метр.

Условия на реке непростые.

- Вода мутная. Течение очень быстрое, на перекатах усиливается. Видимость плохая. Глубина разная: есть мелководье по колено, а есть ямы до 6 метров. Иркут поднялся после дождей, течение усилилось, мусора прибавилось, видимость стала еще хуже.

За эти дни волонтеры обнаружили в воде и на берегу много вещей. Жилеты, тапочки, - в том числе детские. Каждая находка заставляла сердца биться чаще. Но ни одна вещь не подходила под ориентировки. Потеряли их, скорее всего, другие отдыхающие - в выходные на Иркуте полно народу.

По факту трагедии заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержан организатор сплава. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Несмотря на усталость, волонтеры не сдавались.

- Боевой дух на высоте. Стремятся помочь кто чем может. Кто не может физически искать – привозят еду, воду, бензин. Кто-то пригонял машины, чтобы перевозить волонтеров, - говорит Роман.

И вот в полдень 9 июля поиски 4-летнего мальчика в Шелеховском районе завершились.

- Ребенка нашли в воде у берега. За несколько минут до этого было найдено тело одного из мужчин, бросившихся ему на помощь. Поиски второго продолжаются, - сообщил Роман Нодь.

ОФИЦИАЛЬНО

Заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Задержан 41-летний организатор сплава.

- По версии следствия, индивидуальный предприниматель организовал туристическую услугу – сплав на рафтах по реке Иркут от села Шаманка до села Введенщина Шелеховского района для группы туристов из 172 человек, в которую также входили дети-инвалиды. Около 13 часов группа туристов остановилась на острове, в пределах русла реки Иркут. 4-летний мальчик, сняв спасательный жилет и оставшись без присмотра, зашел в реку. На помощь ребенку бросились двое мужчин, однако вытащить его из воды им не удалось, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

Водная экскурсия в виде сплава по реке Иркут на рафтах относится к 1-й категории сложности. На такой сплав могут допускаться дети не младше 12 лет.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования семьям погибших.

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