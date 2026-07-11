Консилиум врачей поставил редчайший диагноз Фото: Детская республиканская клиническая больница Республики Бурятия

В детской республиканской клинической больнице врачи боролись за жизнь ребенка с крайне тяжелой формой аллергии. Пациент поступил в отделение анестезиологии и реанимации в критическом состоянии – его тело было покрыто сыпью, губы и горло сильно опухли, а глаза болели.

Консилиум врачей поставил редчайший диагноз – токсический эпидермальный некролиз, известный как синдром Лайелла. При этом заболевании кожа выглядит так, будто получила глубокий ожог: она стремительно повреждается и начинает отслаиваться огромными участками.

Чаще всего синдром провоцируют лекарства, но родители малыша утверждали, что никаких препаратов он не принимал – за неделю до госпитализации у ребенка был лишь сухой кашель. Однако состояние ухудшалось с каждым часом.

Чаще всего синдром провоцируют лекарства Фото: Детская республиканская клиническая больница Республики Бурятия

«Чтобы остановить разрушение тканей, мы провели ребенку два сеанса плазмафереза и одну процедуру высокотехнологичной каскадной фильтрации - это экстренная очистка крови. Параллельно шла терапия: назначили дозы гормонов и антибиотиков, а также сделали переливание компонентов крови. Сейчас, когда прямая угроза жизни позади, ребенка перевели в другое отделение для дальнейшего восстановления, - рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Викторович Цвикевич.

Только благодаря этому удалось стабилизировать состояние. Врачи предупреждают родителей: аллергия может годами никак себя не проявлять, а синдром Лайелла коварно маскируется под простуду или легкую сыпь. Когда процесс становится необратимым, счет идет на часы.

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