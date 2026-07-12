В Бурятии празднование Дня БАМовца омрачилось неприятным сюрпризом для зрителей – главная звезда вечера Анна Семенович так и не появилась на сцене.
Концерт в Северобайкальске был назначен на 11 июля, и выступление певицы ожидали к 21:10. Однако за несколько часов до этого артистка сообщила поклонникам, что застряла в Иркутске. По ее словам, сначала она должна была лететь в Нижнеангарск, а оттуда уже добраться до места, но рейс задержали из-за нелетной погоды.
Видео: Анна Семенович/@ann_semenovich
В социальных сетях Семенович опубликовала эмоциональное видео, на котором буквально плакала от расстройства.
Видео: Анна Семенович/@ann_semenovich
«Дорогие мои, любимые, мы до сих пор не вылетели, у нас задержка рейса уже на 4 часа. Мне удалось на диванчике немножко поспать. Взяла кофе, брожу, успокаиваю Байкал. Говорят, там туман у вас, мы не можем из-за этого полететь, успокаиваю Байкал. Я говорю: «Байкал, пожалуйста, пусти меня в Северобайкальск, чтобы спеть для людей», - говорит на кадрах разочарованная Семенович.
Несмотря на сорванный концерт, певица нашла в себе силы поздравить зрителей с праздником по видео, пообещав обязательно приехать в Северобайкальск в следующий раз.
Видео: Анна Семенович/@ann_semenovich
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