Концерт в Северобайкальске был назначен на 11 июля Фото: кадр из видео Анны Семенович/@ann_semenovich

В Бурятии празднование Дня БАМовца омрачилось неприятным сюрпризом для зрителей – главная звезда вечера Анна Семенович так и не появилась на сцене.

Концерт в Северобайкальске был назначен на 11 июля, и выступление певицы ожидали к 21:10. Однако за несколько часов до этого артистка сообщила поклонникам, что застряла в Иркутске. По ее словам, сначала она должна была лететь в Нижнеангарск, а оттуда уже добраться до места, но рейс задержали из-за нелетной погоды.

Анна Семенович извинилась перед поклонниками за срыв концерта Видео: Анна Семенович/@ann_semenovich

Семенович буквально плакала от расстройства Фото: Анна Семенович/@ann_semenovich

В социальных сетях Семенович опубликовала эмоциональное видео, на котором буквально плакала от расстройства.

Анна Семенович не смогла попасть на концерт в Бурятии Видео: Анна Семенович/@ann_semenovich

«Дорогие мои, любимые, мы до сих пор не вылетели, у нас задержка рейса уже на 4 часа. Мне удалось на диванчике немножко поспать. Взяла кофе, брожу, успокаиваю Байкал. Говорят, там туман у вас, мы не можем из-за этого полететь, успокаиваю Байкал. Я говорю: «Байкал, пожалуйста, пусти меня в Северобайкальск, чтобы спеть для людей», - говорит на кадрах разочарованная Семенович.

Несмотря на сорванный концерт, певица нашла в себе силы поздравить зрителей с праздником по видео, пообещав обязательно приехать в Северобайкальск в следующий раз.

Анна Семенович застряла в Иркутске Видео: Анна Семенович/@ann_semenovich

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