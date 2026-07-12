Пес преданно ждет хозяина Фото: предоставлено КП

В аэропорту Читы поселился свой Хатико. История этой собаки уже взбудоражила социальные сети. Животное заметила жительница Иркутска Марина Яковлева, которая была в Чите проездом. Но несмотря на расстояние в сотни километров, она надеется найти его хозяина или новую любящую семью.

По словам сотрудников воздушной гавани, здесь уже около десяти дней живет пес, которого бросил хозяин - предположительно, молодой парень, улетевший одним из рейсов. Животное отказывается уходить, бегает по терминалу, обнюхивает прохожих и явно кого-то ждет.

«Пес голодный. Я покормила его тем, что у меня было, налила воды. Глаза у собаки очень грустные. Этот Хатико - очень верный, жалко его. Давайте поможем ей как-то», - в надежде обратилась к местным жителям Марина Яковлева.

Марина опубликовала просьбу о посощи найти хозяина для читинского Хатико Видео: предоставлено КП

Животное не уходит с места в любую погоду Фото: предоставлено КП

Через соцсети откликнулась местная жительница Наталья Бурдинская - она сходила в аэропорт, проведала животное и рассказала «КП»-Иркутск», что пес контактный, выглядит неплохо и носит ошейник. К слову, последний факт как раз и наталкивает женщин на то, что у «Хатико» есть хозяин, хотя местные паблики утверждают обратное. К тому же, это и подтвердила одна из сотрудниц аэропорта. Наталья переживает, что, если собаку не заберут, на нее могут вызвать службу отлова.

Хатико в аэропорту Читы ждет хозяина Видео: предоставлено КП

Марина Яковлева пыталась дозвониться до информационной стойки аэропорта, но линия постоянно занята. Пока обратной связи от администрации нет. Женщина записала видеообращение, чтобы привлечь больше внимания, и просит всех неравнодушных помочь найти животному любящую семью.

Пока есть люди, которые готовы оплатить передержку, но взять животное к себе пока никто не хочет. В местных приютах свободных мест также нет.

Собака живет в аэропорту Читы больше 10 дней Видео: предоставлено КП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Носится и достает собак»: кот Гагарин из Иркутска, которого выбросили с пятого этажа, идет на поправку и ждет новую семью