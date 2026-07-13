Прощание с четырехлетним мальчиком состоялось 12 июля. Фото: предоставлено героиней публикации

В Иркутске простились с 4-летним мальчиком, который трагически погиб во время сплава на реке Иркут. Ребенка унесло сильным течением. Двое мужчин, пытавшихся его спасти, также стали жертвами стихии. Несколько дней спасатели и волонтеры прочесывали русло реки в поисках выживших, однако, к сожалению, все поиски завершились трагически.

Церемония прощания прошла в ритуальном зале, где собрались десятки людей – родные, друзья семьи и просто те, кто не смог остаться в стороне от этой боли. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Третий раз участвовал в сплаве»

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, в семье, где произошла трагедия, росли трое мальчишек – старшему 18 лет, среднему – 14, а младшему, которого забрала река, было всего 4 года. Их мама Оксана – участница общественной организации, которая помогает детям-инвалидам. В это движение женщина пришла не случайно: ее средний сын имеет особенности здоровья, и она хорошо знает, с чем сталкиваются такие ребятишки и их родители.

- Организация каждый год проводит инклюзивные сплавы для семей с особенными детьми, - рассказывала Оксана. – Все организационные вопросы на себя брала компания, специализирующаяся на сплавах. Ранее мы не раз участвовали в таких мероприятиях. Для младшего сына это был уже третий сплав. Маршрут от Шаманки до Введенщины знакомый и проверенный.

Сплав был назначен на 3 июля. По слова Оксаны, в нем приняли участие около 170 человек – родители с детьми. Сама женщина была в лодке со средним и младшим сыном. Она вспоминает, что все выглядело абсолютно безопасно: детей размещали ближе к центру судна, на каждом были спасательные жилеты, а ситуацию контролировали профессиональные инструкторы. Ничто не предвещало беды…

Родители пропавшего ребенка, полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители тщательно прочесывали берег и акваторию реки. Фото: поисковой отряд 111.62.

Обедать группа остановилась на острове. Пока взрослые готовили еду, дети играли на мелководье: бегали по воде, визжали и обрызгивали друг друга. Младший сын Оксаны тоже резвился у берега.

- Я сняла с него мокрую майку, чтобы просушить, переживала, что он замерзнет. Отвернулась буквально на секунду, чтобы проверить среднего сына. И в тот же миг кто-то закричал, что течение уносит ребенка…

Мужчины бросились на помощь

Все решили секунды. Как стало известно позже, 4-летний мальчик и 8-летняя девочка, ступив в воду, угодили в мощное течение. Двое мужчин, отцы, участвовавшие в сплаве вместе со своими детьми, не раздумывая бросились за детьми. Девочку удалось спасти. А малыша и обоих спасателей унес стремительный поток.

Оксана рассказывала: сначала она увидели только суматоху на берегу. Позвала младшего сына – но ей ответила тишина. Осознав произошедшее, женщина, не помня себя, сама бросилась в реку, но на поверхности никого не было…

Пока к месту трагедии спешили спасатели, супруг Оксаны, который ждал семью в селе Введенщина, узнав о случившемся, начал действовать сам. Он обзванивал всех знакомых, привлекал их к поискам, просил пригнать лодки.

Нашли на седьмые сутки

Поиски пропавших не прекращались ни на день. В них участвовали сами родители, полиция, спасатели, волонтеры и местные жители – все они день за днем обследовали берег и акваторию реки.

Искали везде: и в воде, и на берегу – вдруг кому-то удалось выбраться. Но река оказалась беспощадной. Мутная вода, стремительное течение, перекаты, глубокие ямы до шести метров, а после прошедших дождей видимость стала почти нулевой. За дни поисков волонтеры не раз находили чужие жилеты и тапочки, попадались даже детские, - но ни одна находка не подходила под ориентировки.

Искали не только в воде. Обследовали и берег: вдруг кто-то смог выбраться на сушу? Фото: поисковой отряд 111.62.

Исход стал известен 9 июля. В полдень тело четырехлетнего мальчика обнаружили у берега. В тот же день поисковые отряды нашли тела мужчин, бросившихся ему на помощь. Поиски завершились трагически.

«Могила утопала в цветах и игрушках»

Прощание с четырехлетним мальчиком состоялось 12 июля. В ритуальный зал пришли десятки людей – не только родные и друзья семьи, но и те, кто никогда не знал мальчика лично.

- Мне кажется, что я половину присутствующих в принципе не знала, - рассказывает Оксана. - Приносили цветы и мягкие игрушки. Могила сына буквально утопает в них. В гроб мы положили то, что сын обожал – его телефон и банку шоколадной пасты. А на второй день после похорон, как полагается, приехали на кладбище, взяли с собой его любимые макароны и позы…

Оксана признается, что все дни поисков она не теряла надежды.

- Я до последнего надеялась на чудо. Но, к сожалению, оно не произошло. Я очень благодарна всем тем, кто поддерживал нашу семью, кто выходил на поиски. Спасибо, что нашли моего ребенка! Ведь бывают случаи, когда поиски остаются незавершенными. Мальчика моего нашли, и теперь мне есть куда прийти, чтобы оплакать его…

По факту трагедии заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержан организатор сплава. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Семья тяжело переживает утрату и нуждается в помощи.

- Средний сын замкнулся, ему очень тяжело. Нам нужен специалист, который имеет опыт работы с детьми с ментальными нарушениями. Мы будем безмерно благодарны, если кто-то откликнется и поможет!

ОФИЦИАЛЬНО

Тем временем следователи СУ СКР по Иркутской области установили, что сплав проводился с грубыми нарушениями правил. Заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Задержан 41-летний организатор сплава.

- По версии следствия, индивидуальный предприниматель организовал туристическую услугу – сплав на рафтах по реке Иркут от села Шаманка до села Введенщина Шелеховского района для группы туристов из 172 человек, в которую также входили дети-инвалиды. Около 13 часов группа туристов остановилась на острове, в пределах русла реки Иркут. 4-летний мальчик, сняв спасательный жилет и оставшись без присмотра, зашел в реку. На помощь ребенку бросились двое мужчин, однако вытащить его из воды им не удалось, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

Водная экскурсия в виде сплава по реке Иркут на рафтах относится к 1-й категории сложности. На такой сплав могут допускаться дети не младше 12 лет.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования семьям погибших.

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