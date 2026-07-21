У Лорда насчитали около 12 ножевых ранений, а также черепно-мозговую травму. Фото: предоставлено Светланой Бульбук

В ночь с 14 на 15 июля тишину обычной многоэтажки в Железногорске-Илимском разрушили жуткие звуки. Жильцы повыскакивали из квартир и остолбенели: на лестничной площадке пьяный хозяин избивал черного лабрадора. Агрессора остановил наряд полиции, вызванный очевидцами. В объяснениях мужчина заявил, что лабрадор «проявлял агрессию» - поэтому он нанес ему травмы.

Четырехлетнего по кличке Лорд спасли чудом. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Предан дважды

О том, что произошло в соседнем Железногорске-Илимском, руководитель усть-илимского приюта для бездомных животных «Хатико» Светлана Бульбук узнала на следующий день. За 14 лет самоотверженной борьбы за жизнь четвероногих она повидала многое, но, по ее собственному признанию, привыкнуть к жестокости человека невозможно. Именно к ней, как к последней надежде, обратились волонтеры из Железногорска-Илимского.

Сейчас Лорд проходит курс антибиотиков и получает усиленное питание. Фото: предоставлено Светланой Бульбук

- Волонтеры отвезли собаку в ветклинику. У Лорда насчитали около 12 ножевых ранений, а также черепно-мозговую травму. Собаке провели операцию, оказали первую помощь. Главный врач клиники разрешил оставить его у себя на первую ночь, - рассказывает Светлана Бульбук. – Утром Лорд начал отходить от наркоза. Никого к себе не подпускал. Рычал, не давал поставить укол. Особенно проявлял недоверие к мужчинам. Волонтеры не знали, что делать. Обратились ко мне за советом.

Тогда родилась идея: привезти к Лорду хозяйку, жену того самого мужчины, который его избивал. Они надеялись, что ласка родного человек вернет собаке доверие.

И это сработало. Лорд узнал женщину. Собака, которая за секунду до этого никого не подпускала, завиляла хвостом. Псу смогли надеть поводок. Он пошел гулять, немного успокоился. Но тут Лорда ждало второе предательство.

- Но хозяйка сказала: «Мне он не нужен». И все. Никакого сострадания, никаких извинений и благодарности за помощь. Просто развернулась и ушла. Представляете?

Обживается в приюте

В Железногорске-Илимском пристроить пса оказалось некуда, тогда Светлана согласилась забрать Лорда к себе – в Усть-Илимск. Лабрадор переехал в соседний город на электричке.

Реабилитация займет 2-3 месяца. После этого Лорду начнут искать новую семью. Фото: предоставлено Светланой Бульбук

Сейчас Лорд живет в приюте «Хатико». Днем его помещают в отдельный вольер, а на ночь забирают в теплое помещение. Пес любит гулять по берегу Ангары. Он все еще слаб, передвигается с трудом, но врачи оценивают его состояние как удовлетворительное: угрозы жизни нет, внутренние органы не задеты. Сейчас Лорд проходит курс антибиотиков и получает усиленное питание.

- Прогнозы врачей склоняются к тому, что все будет нормально. Конечно, есть вероятность, что повреждены мышцы или сухожилия. Пока не понять – лишний раз вести на рентген для него стресс. Поэтому наблюдаем.

С чужими людьми Лорд по-прежнему осторожен. Если кто-то незнакомый приближается - рычит, не подпускает. Но к тем, кого уже запомнил, относится совсем иначе. Особенно к сотрудникам приюта, которые его кормят, обрабатывают раны, выводят гулять.

- Когда я сижу в кабинете с открытой дверью, Лорд приходит, кладет голову мне на колени и может лежать так полчаса. Ему нужно, чтобы его гладили, давали вкусняшки. Он скулит, когда видит знакомых сотрудников, просит внимания. Он очень благодарный и хороший пес. Не понимаю, за что ему достались такие страдания?

Реабилитация займет 2-3 месяца. После этого Лорду начнут искать новую семью, но волонтеры не собираются отдавать его в первые попавшиеся руки.

- Мы будем искать новых хозяев только в Усть-Илимске. Будущие хозяева должны прийти, познакомиться, погулять с ним, чтобы он привык. И нужно понимать: потребуется время и усилия, чтобы животное вновь начало доверять, - подчеркивает Светлана.

Тем временем волонтеры намерены добиваться наказания для живодера. В ГУ МВД по Иркутской области подтвердили: по факту избиения собаки проводится проверка.

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Если вы хотите связаться со Светланой Бульбук: 89501186211

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