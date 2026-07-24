Энергетика в ИРНИТУ

Институт энергетики делает ставку не только на учебу, но и на вовлечение студентов в реальную профессиональную среду. Фото Арина Словеснова

Энергетическое направление за последние два года заметно усилило свои позиции и вошло в пятерку самых востребованных специальностей среди абитуриентов. Если в 2025 году Институт энергетики уже был в числе лидеров наряду с нефтегазовыми, горными, архитектурными и IT-направлениями, то к 2026-му интерес к нему только вырос: число заявлений остается одним из самых высоких в вузе.

Секрет популярности — в сочетании фундаментальной подготовки и практики, максимально приближенной к будущей работе. Фото Арина Словеснова

Секрет популярности — в сочетании фундаментальной подготовки и практики, максимально приближенной к будущей работе. Уже со второго курса лучшие студенты могут попасть в корпоративный учебно-исследовательский центр Эн+ ИРНИТУ. Здесь обучение строится вокруг прикладных задач и длится около двух с половиной лет. Конкурсный отбор проходят те, кто хорошо учится и готов развиваться в профессии. Участникам программы предоставляют дополнительную стипендию, оплачивают проживание и проезд на время практик, а по итогам обучения гарантируют трудоустройство в Эн+ и выдачу диплома о дополнительном образовании.

Компания выстраивает образовательный путь будущих энергетиков еще со школьной скамьи.

«Для нас важно, чтобы молодые люди приходили в энергетику осознанно — понимали, чем живет отрасль, какие возможности она дает и какую пользу можно приносить людям своей работой. Поэтому мы начинаем работать с ребятами еще в школе. В ЭнергоКлассе они не только готовятся к ЕГЭ, в том числе по физике, но и знакомятся с профессией, общаются с экспертами, начинают видеть свое будущее в энергетике. Дальше этот путь продолжается в вузе: студенты проходят оплачиваемую практику, работают с наставниками на производстве и получают первый реальный профессиональный опыт. Так шаг за шагом формируется поколение специалистов, которые приходят в профессию уверенными в своем выборе, а для нас это инвестиция в будущее энергетики и регионов», — говорит Елена Полетаева, директор по корпоративным коммуникациям Эн+.

Еще один весомый аргумент в пользу ИРНИТУ — условия для жизни и учебы. Компания Эн+ вложила более 17 миллионов рублей в обновление студенческого общежития, где теперь живут будущие энергетики. Для иногородних это не просто удобство, а важное преимущество: рядом учебные корпуса, технопарк и все необходимое для комфортной студенческой жизни.

Институт энергетики делает ставку не только на учебу, но и на вовлечение студентов в реальную профессиональную среду. Здесь проходят научные конференции, инженерные чемпионаты, проектные школы, а также действуют творческие, спортивные и волонтерские объединения. Студенты выезжают на реальные объекты, участвуют в отраслевых форумах, знакомятся с работодателем и еще до выпуска начинают строить профессиональные связи.

Финансовая поддержка для студентов тоже заметная. Со второго курса можно претендовать на стипендиальную программу Эн+ и РУСАЛ. Размер выплаты — до 25 тысяч рублей в месяц. В программе участвуют студенты, которые учатся на хорошо и отлично, а также проявляют себя в науке, творчестве, спорте, общественной работе или волонтерстве.

Приемная кампания в ИРНИТУ подходит к завершению: заявления принимают до конца недели, а согласие на зачисление в Институт энергетики нужно подать до 5 августа.

«Для нас это всегда особенный момент — когда абитуриенты делают свой окончательный шаг навстречу профессии и выбирают Иркутский Политех. Если вам близка энергетика, если вы хотите быть причастны к делу, которое дает свет и тепло каждому дому, городу и предприятию, — мы будем рады видеть вас в Институте энергетики», — говорит Екатерина Самаркина, директор института.

Энергетика в ИРНИТУ не просто в популярное направление, а понятный и уверенный старт в профессию. Фото Арина Словеснова

За два года энергетика в ИРНИТУ превратилась не просто в популярное направление, а в понятный и уверенный старт в профессию — с практикой, поддержкой крупного индустриального партнера и реальными перспективами работы в одной из ключевых отраслей региона.