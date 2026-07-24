Все эти годы числилась в федеральном розыске - и вот, спустя 15 лет иномарка вернулась к хозяину. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутской области сотрудники Интерпола помогли жителю Ангарска найти автомобиль, который у него угнали в 2011 году. «Тойота Аллион» все эти годы числилась в федеральном розыске - и вот, спустя 15 лет иномарка вернулась к хозяину. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Купил автомобиль для семьи

В 2009 году Сергей Любимов из Ангарска решился на серьезную покупку – автомобиль «Тойота Аллион» 2002 года выпуска. Свежую, ухоженную, с пробегом, но в идеальном состоянии.

- Это была моя первая иномарка. Купил ее с рук на авторынке, - вспоминает 47-летний Сергей Любимов в разговоре с КП-Иркутск. - Стоила она 350 тысяч рублей. По тем временам - довольно большие деньги.

Сергей проездил на иномарке два года: ездил на работу, возил ребенка в школу. Говорит, что данная модель «Тойоты» тогда только начала появляться на дорогах региона. И, видимо, именно этим и привлекла внимание автоугонщиков.

Угнали за 15 минут возле рынка

Все произошло 13 ноября 2011 года. В тот день Сергей поехал на местный рынок, чтобы обновить дочке школьный портфель. Оставил машину на парковке и отлучился буквально на 15 минут. А когда вернулся – «Тойоты Аллион» уже на месте не было.

- Сначала даже не понял, что машину угнали. Думал, что не там поставил. Пошел по кругу, поискал... Нету. Сигнализация при этом даже не сработала. Но я уже за пару недель до этого заметил, что она стала плохо работать. Видимо, угонщики тогда уже начали готовиться, какие-то манипуляции проводили. Я даже на всякий случай ставил машину под окнами дома, чтобы самому за ней присматривать. А они просто подгадали момент и увели.

Сергей обратился в полицию. Камер на территории рынка тогда еще не было, поэтому установить, кто сел за руль иномарки и в каком направлении ее увезли, было невозможно.

- Полиция, конечно, искала. Мне даже фотографии присылали - вещи из гаражей задержанных угонщиков. Спрашивали: «Ваше? Может, узнаете?» Но ничего моего там не было. Я, конечно, тогда сильно расстроился. Машина для меня была не роскошью, а необходимостью.

Время шло. Сначала мужчина еще надеялся, ждал новостей, но со временем звонки от полиции становились все реже, а потом прекратились вовсе. Сергей купил другую машину, жил дальше, а «Тойота Аллион» превратилась в грустное воспоминание из прошлого.

«Думал, розыгрыш»

Прошло 15 лет. И вдруг - звонок.

- Полтора месяца назад мне позвонил сотрудник Интерпола и сообщил: «Нашли вашу машину. Ждите, позвонят, когда можно будет забрать». Я сначала не поверил услышанному. Думал, может розыгрыш какой-то.

А спустя неделю Сергею действительно позвонил следователь из полиции и назначил время, когда можно забрать автомобиль. На спецстоянку мужчина приехал с волнением.

Как выяснилось, машину нашли еще в августе 2025 года. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

- Честно говоря, машины этой марки все похожи друг на друга. Но я узнал свою сразу.

Состояние отличное у машины. Салон чистый, ходовая нормальная, масло поменяно. Видно, что за ней ухаживали все эти годы. Кто-то ездил, следил. Пропали только чехлы да мелочи какие-то.

Как выяснилось, машину нашли еще в августе 2025 года. Инспектор ГИБДД в Иркутске во время регистрационных действий заметил на кузове «Тойоты» следы изменения VIN-номера (уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается автомобилю на заводе – прим. Редакции). Иномарку изъяли и отправили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр. Исследование подтвердило: идентификационный номер перебит. Тогда к делу подключились сотрудники НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области. Они запросили у японских коллег заводские данные на автомобиль и выяснили: машина все эти годы числилась в федеральном розыске, а ее законный владелец - Сергей Любимов из Ангарска.

- По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства», - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас сибиряк думает, что делать с внезапно вернувшимся авто. Продать или оставить? Стоимость таких машин на вторичном рынке - около 500-600 тысяч рублей.

- Я еще не определился, - признается он. - Сыну 18 лет, он поступает в институт. Может, ему отдам. Я очень благодарен сотрудникам полиции и Интерпола. Это просто чудо - что за столько лет машину вернули! Я уже и не надеялся. А она нашлась!

Кстати, это не единственный подобный случай в регионе. Ранее КП-Иркутск рассказывала, как в областном центре нашли «Toyota Camry», угнанную в 2015 году. Ее вернули владельцу из Усть-Ордынского.

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