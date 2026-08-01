Сейчас маленький Артем уже находится в Израиле, проходит необходимые обследования. Фото: личный архив героев публикации

У трехлетнего Артема Ефименко из Иркутского района редкое генетическое заболевание, из-за которого мальчик стремительно теряет зрение. Совсем недавно мальчик ходил в детский садик и играл со сверстниками, а теперь вынужден ориентироваться в пространстве только на ощупь. Родители борются за его будущее. Благодаря помощи неравнодушных людей семье удалось собрать необходимую сумму на дорогостоящее лечение – 24,5 (!) миллиона рублей. Сейчас маленький Артем уже находится в Израиле, проходит необходимые обследования. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Заметили, что глаз стал косить

Ранее мама Артема, 27-летняя Виктория Ефименко, рассказывала КП-Иркутск, что они с мужем были вместе два года в отношениях до беременности.

- Я - медсестра, а муж работает в сфере металлообработки. Когда мы узнали о том, что у нас будет ребенок, очень обрадовались! Беременность проходила легко, все скрининги были в порядке. Артем появился на свет в срок, здоровым. Развивался соответственно возрасту: заговорил, пошел, посещал частный садик и дружил с ребятами.

В январе 2026 года, когда Виктория уже готовилась стать мамой во второй раз и оставалась с Артемом дома, она вдруг заметила странность - левый глаз сына стал косить.

- Мы тут же обратились к врачам. Но они нас успокоили, заявив, что все в порядке. Отправили обратно домой.

Артем появился на свет в срок, здоровым. Развивался соответственно возрасту: заговорил, пошел, посещал частный садик и дружил с ребятами. Фото: личный архив героев публикации

Но легче Артему не становилось - напротив, ситуация стремительно ухудшалась: малыш не мог с первого раза взять игрушку, постоянно врезался в стены и падал. Поход к окулисту оказался безрезультатным: медик списал все на скрытое косоглазие и на то, что родители слишком мнительны.

Виктория чувствовала: с сыном происходит что-то серьезное. Ведь раньше у мальчика не было никаких проблем. К февралю ребенок, который совсем недавно свободно бегал, стал выставлять руки вперед, чтобы хоть как-то ориентироваться в пространстве. Тогда родители записались к неврологу. Доктор наблюдала за мальчиком целый час, после чего вынесла вердикт: «Он ничего не видит. Нужно срочное обследование».

Необходимо срочное лечение

Артема положили на обследование. Снимки МРТ показали повреждения в затылочной зоне мозга, после чего специалисты назначили генетический анализ.

- Итоги пришли к концу мая. В заключении сказано, что предварительно у сына выявлена болезнь Краббе – редкое наследственное заболевание, которое приводит к прогрессирующему поражению нервной системы. Однако окончательный диагноз требовал подтверждения. Врачи из Москвы трижды отправляли документы обратно с просьбой досдать анализы. Я понимаю их осторожность, но я боюсь, что мы теряем время. У нас его просто нет, - признавалась ранее Виктория Ефименко.

Снимки МРТ показали повреждения в затылочной зоне мозга, после чего специалисты назначили генетический анализ. Фото: личный архив героев публикации

Крестный Артема нашел в Израиле клинику, где лечат такие заболевания. Супруги связались с врачами.

- Специалисты изучили наши документы, посмотрели видео, как ведет себя сын. У Артема сильные ухудшения: он хуже ходит и говорит. Речь стала менее разборчивой. Они предупредили: начать терапию нужно в течение полутора месяцев, иначе ребенок потеряет способность ходить, глотать и слышать.

Проходит обследования в Израиле

В израильской клинике Артему готовы провести трансплантацию костного мозга. Донорские клетки должны начать вырабатывать недостающий фермент, что остановит накопление токсичных веществ в организме и остановит развитие болезни. Стоимость всей процедуры, включая саму пересадку, проживание семьи за границей в течение полугода и перелеты, составила почти 25 миллионов рублей.

- Мы просили помощи у родных, друзей и знакомых. Параллельно сбор вел благотворительный фонд «Алёша». В клинику нам нужно было попасть до конца июля, времени оставалось в обрез.

Чудо организовали сами люди. Всего за месяц жители Иркутской области и неравнодушные со всей страны смогли закрыть сбор. Переводили кто сколько мог – от небольших сумм до крупных пожертвований. Один из благотворителей, мужчина из Москвы, перевел в фонд сразу 800 тысяч рублей.

- Проходили благотворительные ярмарки, концерты, активно работали социальные сети и публикации в СМИ. Я очень благодарна всем, кто не прошел мимо нашей беды. Спасибо каждому, кто откликнулся!

Сейчас Ефименко находятся уже в Израиле. Артем проходит обследование перед трансплантацией, но ее дата пока еще не назначена.

- Сын перенес перелет нормально, но ему жарко и непривычно. Он настороженно относится к врачам, тем более что те говорят не по-русски. Боится уколов. Но мы старается быть рядом каждую минуту!

Младшую дочь, которой всего три месяца, супруги оставили дома с бабушкой. Сейчас семья живет в ожидании главного этапа лечения. Сбор полностью закрыт, и все силы родителей направлены на одно - помочь Артему победить болезнь. Почувствовав поддержку тысяч людей, они обрели уверенность и надежду, что впереди их ждет светлое «после».

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