Животное, которое уже потеряло надежду на спасение, вытащили без тросов, без лопат, только с веслом и упорством. Фото: предоставлено героиней публикации

Жаркий день, извилистая река Тунка, сапборды и... лошадь, повисшая над крутым обрывом. Именно такую картину увидела группа друзей-сапбордистов из Иркутской области во время сплава в Бурятии. Животное, которое уже потеряло надежду на спасение, вытащили без тросов, без лопат, только с веслом и упорством. Видео о том, как это происходило, завирусилось и набрало сотни тысяч просмотров. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Вывернули из-за поворота и увидели лошадь»

Ксении Высоцкой 36 лет. Она индивидуальный предприниматель, владеет магазином женской одежды в Усолье-Сибирском, а в свободное время ведет блог в соцсетях. В том числе – рассказывает о своих путешествиях. Вместе с друзьями и единомышленниками она уже несколько лет бороздит на сапборде по рекам Иркутской области. В этом году дошли до Бурятии - решили проплыть по Тунке на фоне заснеженных гор в одноименной долине, неподалеку от поселка Аршан.

Ксения владеет магазином женской одежды в Усолье-Сибирском, а в свободное время ведет блог в соцсетях. Фото: предоставлено героиней публикации

Все произошло 10 мая. Выдался по-настоящему жаркий и солнечный день. Команда уже была в середине маршрута - река Тунка очень извилистая, с крутыми поворотами и быстрым течением. Сплав был коротким, всего пару часов, но каждый поворот таил сюрприз.

- Мы вывернули из-за очередного поворота и увидели лошадь, - вспоминает Ксения. - Она висела на обрыве над рекой. Передние ноги на берегу, задние - над водой. Высота обрыва была около полутора метров. Судя по всему, лошадь оступилась задними копытами и провалилась вниз, а подняться самостоятельно уже не могла. Она выглядела совсем обессиленной.

Проплыть мимо Ксения и ее друзья не могли - это было невозможно. Они остановились, чтобы оценить обстановку.

- Что можно было сделать? Приподнять животное или подтолкнуть - нереально. Это же не котенок, взрослая лошадь весит полтонны. Рядом пасся табун. И вдруг мы заметили пастуха верхом на коне, который тоже видел бедственное положение животного. Мы крикнули ему, позвали на помощь, но тот молча посмотрел на лошадь и уехал. Мне до сих пор непонятно, почему он не помог. Может быть, это обыденность? - размышляет Ксения. – Хотя Бурятия - земля скотоводов, и лошадь стоит больших денег. Для многих семей это основной источник дохода. Но, видимо, пастухи не контролируют каждое животное в долине.

Сама Ксения выросла в деревне и животных не боится. Она первой подошла к обессиленной лошади и даже погладила ее.

- Конечно, было немного боязно. Лошади там вольные, необъезженные. Мало ли какая будет реакция? Но животное отреагировало абсолютно спокойно. Видимо, сил не было даже на страх.

Одни весла и час упорного труда

Сапбордисты начали искать выход.

- Берег был песчаным, и я подумала: можно обтесать край обрыва, чтобы лошадь смогла подняться. Другого варианта у нас не было — с собой ни веревок, ни лопат, только весла.

Компания быстро включилась в спасение. Около часа в жаре они обтесывали веслами песчаный обрыв. Пытались подложить бревно под задние ноги лошади, но расстояние было слишком большим.

Сапбордисты вытащили лошадь из западни в Бурятии Видео: предоставлено Ксенией Высоцкой

- Отступать было некуда - я все равно не отошла бы от лошади, пока она не выбралась, - признается Ксения. - И друзья меня понимали, подключились все.

рай обрыва удалось обтесать настолько, что лошадь смогла поднять колено, она нашла точку опоры и выбралась наверх сама. Фото: предоставлено героиней публикации

Наконец, когда край обрыва удалось обтесать настолько, что лошадь смогла поднять колено, она нашла точку опоры и выбралась наверх сама.

- Он поднялась, сделала несколько тяжелых шагов на полусогнутых ногах - видно было, что они уже затекли, а потом побежала. Даже не оглянулась! - смеется Ксения. - Но мы были так рады, что она наконец-то поднялась, что даже не обратили внимания на отсутствие благодарности. Побежали сами обратно к сапам, чтобы продолжить маршрут.

«Плюс к карме»: ролик собрал 200 тысяч просмотров

Несколько дней назад Ксения выложила в своих соцсетях ролик о спасении животного. Он мгновенно завирусился, набрал 200 тысяч просмотров, а комментарии сыпались один за другим. Особенно много откликнулось местных – жителей Бурятии, которые писали слова благодарности на родном языке.

- Больше всего меня вдохновляют именно комментарии. Столько теплых слов, столько поддержки. Я понимаю, что сделала все правильно. Любой здравомыслящий человек, который когда-либо контактировал с животными, поступил бы так. И очень приятно, что столько людей откликнулись на эту историю. Плюс к карме, как говорится.

По словам Ксении, шансов, что лошадь заметил бы кто-то еще, практически не было.

- Мы плыли вдоль поселка Тунка, но местные жители редко спускаются к реке. Если бы не наш сплав, животное, скорее всего, погибло бы. Просто случайность, что мы оказались там в тот день!

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