Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 июня: с начала пандемии в регионе скончались 3000 человек с COVID-19

Число заболевших COVID-19 и количество пациентов в ковидных госпиталях растет в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 21 июня. Специалисты в Иркутской области официально подтвердили, что регион накрывает третья волна пандемии коронавируса. Рост заболевших и число тяжелых случаев стали регистрировать в начале июня. С тех пор число пациентов в ковидных госпиталях региона увеличилось почти в 3 раза. Сибиряки стали тяжелее переносить инфекцию, у многих заболевших развивается пневмония – им необходимо постоянное наблюдение медиков. Накануне в больницы попало рекордное число зараженных – 379, такого не было даже осенью прошлого года. Сегодня стало известно, что число госпитализированных снова увеличилось на 97 человек.

- В ковидных госпиталях Приангарья сегодня необходимое лечение получает 3241 пациент, - рассказали в оперативном штабе Иркутской области по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Есть среди них и тяжелые – сегодня их 176. Увы, с начала пандемии регион потерял уже 3000 инфицированных (10 скончались за последние сутки), COVID-19 унес жизни 2710 человек, еще 290 с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые и привели к летальному исходу.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 июня: COVID-19 подтвердился еще у 142 человек

Общее количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 21 июня возросло до 72 466. В это число за последние 24 часа вошли 142 сибиряка, получивших накануне положительные результаты ПЦР-тестов.

Радует, что большинство инфицированных с болезнью все же справляются. За сутки выздоровели 28 человек, всего коронавирусом в Приангарье переболели уже 69 897 боровшихся с COVID-19. Сейчас с новой коронавирусной инфекцией в регионе заражены 5442 заболевших, из них амбулаторно лечат 2201. Остальные в больницах.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 21 июня.

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