Новый опытный самолет МС-21 прилетел из Иркутска в Ульяновск для покраски

Еще один новый комфортабельный пассажирский самолет МС-21-300, который собирают на Иркутском авиазаводе, 22 июня совершил свой первый дальний перелет. Лайнер, оснащенный российскими двигателями ПД-14, перелетел с аэродрома Иркутска в Ульяновск. Там, на одном из предприятий, МС-21 ждет покраска. После этого, он отправится в подмосковный Жуковский для продолжения летных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут».

- Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Василия Севастьянова, летчика-испытателя 1-го класса Андрея Воропаева, инженера-испытателя Антона Кузнецова. –отметили в корпорации. – По словам Василия Севастьянова, перелет прошел в штатном режиме, замечаний к работе техники у летчиков не было.

Добавим, что этот МС-21 с бортовым номером 73055, впервые поднялся в небо в декабре 2020 года. Ну а самый первый собранный опытный МС-21 совершил свой первый полет в Иркутске 28 мая 2017 года.

Кстати, на днях стало известно, что в 2022 году лайнер с композитным крылом передадут первому заказчику. Применение прочных и легких отечественных композиционных материалов дало возможность разработать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США). Фото: Рушан КАЮМОВ

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