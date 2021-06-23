Пожарного из Бурятии насмерть ударило током, когда он спасал кошку со столба

Тот самый столб. Фото: СУ СКР по Бурятии.

Нелепый трагический случай с 22-летним пожарным произошел в бурятском поселке Заиграево 14 ноября 2020 года. Все началось с того, что утром в местную пожарную часть позвонила взволнованная женщина. Она рассказала, что на столбе возле ее дома сидит кошка, мяукает, и не может спуститься вниз. На спасение животного выехал дежурный наряд. Чтобы достать кошку, спасатели установили лестницу к электроопоре. При этом, 31-летний начальник части не сделал заявку на то, чтобы обесточить линию электропередач и отключить электроэнергию. Это и стало роковой ошибкой.

Перед спасательной операцией столб не обесточили. Фото: СУ СКР по Бурятии.

- Как итог, поднявшийся по лестнице пожарный, задел провода и получил мощный удар током, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – После чего упал с высоты на землю. Мужчину доставили в больницу, где он умер через несколько дней.

Против начальника пожарной части было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». На днях он услышал приговор суда. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Кроме этого, ему на два года запрещено занимать должности, связанные с охраной и безопасности труда на госслужбе.

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