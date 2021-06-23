100 школьников Приангарья получат в подарок дневник с подписью губернатора

Ярослав Копылов побеждал в акции "Губернаторский дневник" трижды.

В сентябре 100 лучших учеников Иркутской области начнут новый учебный год с дневником, оформленным в честь Года Байкала и с собственноручной подписью главы региона Игоря Кобзева. Акция Иркутского фонда культуры при поддержке правительства области и издательского дома «Комсомольская правда» «Губернаторский дневник» стала в 2021 году юбилейной - пятой по счету.

Принять участие могли все школьники со 2-го по 11-й класс - для этого нужно было скачать специальный бланк на сайте «Комсомолки» или заполнить опубликованный в газете, внести туда пятерки за первое полугодие по всем предметам, заверить подписью директора и печатью школы, прислать в редакцию.

На призыв померяться знаниями откликнулись сотни ребят со всей области - не только из городов или райцентров, но и небольших населенных пунктов. Еще бы, ведь кто не хочет похвастаться своими пятерками, тем более когда есть возможность сделать это не только перед одноклассниками и родителями, но и перед самим губернатором!

По традиции акция завершается встречей победителей с главой региона, однако пандемия внесла свои коррективы: в прошлом году из-за коронавируса награждение состоялось заочно. В этом году есть надежда, что провести традиционную встречу все же получится и глава региона лично вручит дневники в начале нового учебного года. А пока «КП» подводит итоги проекта. Знакомимся с победителями!

Беру пример с сестры!

Так говорит ученица уже 5 «А» класса усть-илимской школы № 8 имени М.И. Бусыгина Ксения Крупенникова. Она боролась за звание победителя акции «Губернаторский дневник» уже в третий раз

Ксения Крупенникова. Фото: предоставлено Натальей Крупенниковой

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- В первый раз мы подали заявки вместе с сестрой Викторией, сейчас она уже учится в вузе в Москве. Она тогда выиграла, а я нет, - рассказывает Ксения. - Тогда я решила, что нужно подтянуть успеваемость и получить заветный дневник, и уже в следующем году это сделала! Сегодня я очень рада, что у меня снова получилось!

Сейчас у Ксении за учебный 2020/2021 год одни пятерки. Кстати, оценки высшего достоинства девочке ставят в дневник с подписью губернатора, который Ксюша получила как победитель в прошлом году.

- Глядя на мой дневник, одноклассники тоже стараются учиться лучше, - уверяет школьника.

То, что Ксения по натуре лидер, подтверждает и ее мама. Наталья Алексеевна говорит, что именно это помогает в учебе. В числе любимых предметов у девочки русский язык, а ее хобби - поделки из бисера, бумаги, картона. Как и любой ребенок в ее возрасте, Ксения любит смотреть мультфильмы и гулять с друзьями.

Учеба и спорт как путь к профессии спасателя

Любит математику и киокусинкай ученик 5 «Д» класса гимназии № 3 города Иркутска Дмитрий Шеметов. Он мечтает стать спасателем МЧС - помогать людям в трудных жизненных ситуациях, а для этого, как известно, надо быть образованным, сообразительным, ловким и спортивным. Все эти качества и развивает в себе Дима. Причем самостоятельно, родителям заставлять сына не приходится, ведь дисциплина - еще один путь к успеху и заветной профессии. И в спорте у мальчика дела спорятся, из значимых достижений - серебро на городских соревнованиях и бронза с областного турнира.

Дмитрий Шеметов. Фото: предоставлено Мариной Ивановой

- Киокусинкай Дима занимается уже пять лет, тренируется у Дмитрия Лунева, - говорит мама школьника Марина Иванова. - Сам попросил записать его куда-нибудь на борьбу. Выбор был сделан, теперь дома и пятерки, и медали.

Нравится делиться знаниями и умениями!

Аня Казанкова, ученица Хомутовской школы № 1, как и Дмитрий Шеметов, принимает участие в акции «Губернаторский дневник» первый раз, и у нее один из лучших результатов среди второклашек. Еще бы, ведь по всем предметам в четвертях одни пятерки! Сейчас Аня перешла в 3 «В» и очень гордится собой и своей школой.

Аня Казанкова. Фото: предоставлено Натальей Казанковой

- Здесь я научилась читать и писать, - говорит Анна Казанкова. - Мои любимые предметы - математика, чтение и физкультура, в свободное время я люблю рисовать, лепить, заниматься танцами и помогать маме.

Любовь к школе поспособствовала тому, что Аня сама хочет стать учителем младших классов или воспитателем.

- Она уже сейчас хочет делиться знаниями с другими, ей это очень нравится, - говорит мама девочки Наталья Казанкова. - Пока учит младшего брата, ему три года, играет с ним в школу.

Еще одно увлечение отличницы - чтение стихов со сцены. У нее как у лауреата районного фестиваля детского творчества «Цветная радуга» есть кубок, а еще благодаря своим пятеркам она стала победительницей «Недели пятерок» в своей школе.

Только сотня

Похвастаться дневником с подписью губернатора смогут 100 лучших учеников Приангарья. Сам дневник уникальный, это кладезь полезной информации. На каждой страничке - интересные факты о Байкале, Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), богатстве нашего края, заметки ученых. Листая страницы, ребята узнают, замерзает ли озеро зимой, откуда в нем появилась нерпа, как произошли названия речек и ключей, впадающих в озеро, и многое другое. Автор-составитель дневника - доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб.

Вручение дневников из-за санитарно-эпидемиологической обстановки по плану должно состояться в начале сентября. Если встреча с губернатором отменится из-за пандемии или победители не смогут прийти на нее по личным причинам, дневники будут присланы по почте.