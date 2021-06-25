Чиновник из Забайкалья набрал взяток на 10 миллионов рублей для своей любимой женщины

Чиновник из Забайкалья набрал взяток на 10 млн рублей для своей любимой женщины Фото: Михаил ФРОЛОВ

На полную решил использовать свою высокопоставленную должность бывший первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. В 2016 году он пообещал покровительство одному из предпринимателей из Читы. Разумеется, не за красивые глаза. Взамен, он сначала попросил бизнесмена благоустроить придомовую территорию частного дома, который принадлежал любимой женщине чиновника. Предприниматель сделал это, выложив целых 2,3 миллиона рублей.

На этом замминистра не успокоился. В этом же году дом женщины серьезно пострадал во время пожара. Даже несмотря на всю любовь к хозяйке, восстанавливать его за свой счет чиновник не собирался. А зачем? Он вновь позвонил бизнесмену. Ремонт тому обошелся уже в более круглую сумму – 7 млн руб. Кроме этого, чтобы обустроить жилище своей дамы сердца, замминистра выпросил мебель и все остальное убранство на сумму около 700 тысяч рублей.

Похоже, что такое покровительство для читинского предпринимателя оказалось слишком дорогим. Еще бы, ведь, чтобы удовлетворить все прихоти своего покровителя, а заодно и его любимой, всего за три года, он потратил на эту парочку около 10 миллионов рублей.

- Бизнесмен сообщил о факте даче взятки чиновнику в полицию, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Поэтому его освободили от уголовной ответственности задачу взятки.

Ну а против чиновника было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Несмотря на то, что вину он так и не признал, его отправили под суд. Из благоустроенного дома своей дамы ему предстоит переехать в колонию строгого режима. На днях мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы.

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