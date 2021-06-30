«Осталось пережить только прилет инопланетян»: 101-летняя сибирячка победила коронавирус и двухстороннюю пневмонию. Фото: Фото: пресс-служба БСМП

О 101-летней жительнице Улан-Удэ Цыпилме Жигжитовой теперь будут ходить легенды по всей Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи. А врачи уже рассказывают о ней зараженным коронавирусом пациентам, ставят в пример. Заболев COVID-19 в тяжелой форме, Цыпилма Жигжитовна победила заразу ровно за две недели и вернулась домой.

- О том, что наша бабушка заболела, мы поняли, когда она начала сильно кашлять, а температура у нее резко подскочила до 38, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» дочь пенсионерки Жаргал Дамдинова. – Живет она с моим страшим братом, то есть страшим сыном мамы. Выяснять, где могла заразиться не стали, а сразу вызвали врачей. У нее взяли мазок и тест на ковид дал положительный результат.

Цыпилма Жигжитовна знает о существовании такой опасной болезни, как коронавирус, потому что следит за новостями. Фото: предоставлено Жаргал Дамдиновой

Кстати, Цыпилма Жигжитовна отлично знает о существовании такой опасной болезни, как коронавирус. Бабушка, несмотря на свой преклонный возраст, не пропускает ни одного выпуска новостей и старается быть в курсе того, что происходит в стране и в мире. По словам близких, когда долгожительницу определяли в ковидный госпиталь, она сохраняла оптимистичный настрой.

- Умирать она точно не собиралась, даже мысли подобной не проскользнуло, - продолжает Жаргал Дамдинова. – А ведь у мамы диагностировали к тому же двухстороннюю пневмонию с поражением легких в 15 и 65%. Мы как узнали, ужаснулись, а она восприняла информацию спокойно. Через несколько дней маме стало хуже. Ей потребовалась кислородная поддержка. Но вскоре она пошла на поправку. Даже в реанимацию не попала.

У долгожительницы 6 детей, 10 внуков, 21 правнук и 1 праправнук. Фото: предоставлено Жаргал Дамдиновой

Через две недели повторный анализ на коронавирус у Цыпилмы Жигжитовны показал отрицательный результат. И врачи разрешили выписать самую возрастную пациентку. Теперь пенсионерке предстоит восстанавливаться амбулаторно.

- Когда наша бабуля вернулась домой, своим громким голосом воскликнула: «Теперь мне осталось дождаться прилет инопланетян», - смеется Жаргал Дамдинова. – Мама ведь пережила раскулачивание, репрессии, Великую Отечественную войну, девяностые. Все это очень тяжело прошлось по ее судьбе. А теперь, получается, еще и коронавирус победила. Оптимизма ей не занимать.

За свою долгую жизнь Цыпилма Жигжитова успела поработать учителем начальных классов и продавцом в магазинах. Став вдовой в далеком 1964 году, женщина воспитала шестерых детей. Сейчас ее семья намного богаче: выписку из больницы также ждали 10 внуков, 21 правнук и 1 праправнук.

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