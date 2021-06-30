Яков Миндрулев: Центр по поддержке добровольчества в сфере ЧС создадут в Иркутской области

Яков Миндрулев считает, что на волонтерах лежит большая миссия - помогать людям, попавшим в беду.

Яков Миндрулев - доброволец, за плечами которого огромный опыт. Он всегда спешит на помощь к тем, кто в этом нуждается. Много работал на тушениях лесных пожаров, во время наводнения 2019 года, искал без вести пропавших людей, помогал тем, кто оказался с бедой один на один. Его опыт бесценен.

Два года назад, на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, которая проходила в бедствующем Тулуне, он выступил с предложением о необходимости создания постоянного мобильного волонтерского движения «Волонтеры ЧС», которое смогло бы оперативно реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации и в экстренном порядке помогать людям в любом регионе.

Каков итог, что такое волонтерство сегодня и как в Иркутской области приумножают стремление делать добрые дела, - об этом в программе «Картина недели» на волне 91,5 FM рассказал Яков Миндрулев, председатель совета ИРО Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», член Иркутского регионального политического совета «Единой России», координатор Центра поддержки гражданских инициатив.

- Думаю, люди устали от недосказанности, невнимательности друг к другу, - говорит Яков Миндрулев. - Сегодня волонтерство стало модным, а за модой все следят и тянутся. И в этом смысле тренд на добровольчество только в плюс, он объединяет нас всех.

Яков Миндрулев стал гостем программы "Картина недели" на радио "Комсомольская правда в Иркутске".

Как примкнуть к этому движению? Кто они, добровольцы?

- В основном приходят по зову души. Надолго в этом деле остаются люди с большим сердцем. Быть волонтером непросто, но это именно то, что вытягивает из людей их доброту. И в ответ они получают положительный эмоциональный отклик, что очень мотивирует помогать и дальше.

Яков Миндрулев рассказал, что два года назад Владимир Путин поддержал идею «Единой России» о создании мобильного волонтерского движения «Волонтеры ЧС». Тогда в Тулуне добровольцы оказали огромнейшую поддержку жителям, которые остались без всего. И сегодня на базе Всероссийского студенческого корпуса спасателей в шести регионах страны открыты ресурсные центры по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.

- Готовится к открытию такой центр и в Иркутской области, - говорит координатор. - Для нашего региона это очень важное дело, так как здесь нередко происходят бедствия природного характера. Кроме этого мы обучаем волонтеров в регионах по действиям при чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, Яков Миндрулев пояснил, что сегодня в областном парламенте в первом чтении одобрен проект закона о господдержке добровольных пожарных и членов их семей. Он закрепляет в одном нормативно-правовом акте как уже действующие, так и новые меры поддержки добровольных пожарных и членов их семей. Так, предлагается страховать жизнь и здоровье пожарного на сумму 500 тысяч рублей, оказывать иформационно-консультационную поддержку, предоставлять субсидии на обмундирование и т.д.

- Крайне своевременная инициатива, - считает один из лидеров голосования «Единой России» Яков Миндрулев. - Это должно лучше защитить добровольцев и привлечь новые силы. На мой взгляд, также надо расширить круг, учесть не только пожарных, но и спасателей вообще, ведь спасательные работы включают в себя много направлений: спасение в природной среде, в пещерах, в горах, на воде, при пожаре. Нужно четко разделить направления и не заставлять пожарных спасать утопающего и потом нести за это ответственность. И учесть обучение сотрудников добровольной пожарной дружины.

По словам Якова Миндрулева, у Всероссийского студенческого корпуса спасателей, в частности, большой опыт по тушению пожаров.

- В поселке Дальний мы отработали 18 дней, недавно вернулись, - заключает спасатель. - Знаете, после таких командировок на душе становится очень хорошо, да и люди соскучились по тому, что можно бескорыстно помогать другим.

Передачу с Яковом Миндрулевым слушайте на радио «Комсомольская правда в Иркутске» (91,5 FM).

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