Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 июня: COVID-19 стали чаще болеть люди 18-25 лет, у многих из них - пневмонии

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 июня: COVID-19 стали чаще болеть люди 18-25 лет, причем у многих из них - пневмонии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 30 июня. В регионе развернуто 5300 коек в ковидных госпиталях, больше 4.5 тысяч из них уже заняты. С каждым днем растет число тяжелых больных, в палатах интенсивной терапии лежат больше 270 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, к аппаратам ИВЛ подключены больше 130 человек.

При этом отмечается, что чаще в тяжелой форме стали болеть молодые люди 18-25 лет, число пневмоний увеличилось в 4-5 раз по сравнению со статистикой последних двух лет. Почему чаще стала болеть молодежь?

- Коронавирус по-прежнему очень опасен для лиц старшего поколения, - говорит заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. – Но, проводя анализ, мы видим, что именно взрослые люди более дисциплинированы, более ответственны и процент вакцинированных среди них - больше.

Увы, чаще стали болеть и дети. Ежедневно в регионе выявляют 20-35 заболевших ребят. Причем COVID-19 стали обнаруживать и у младенцев. По данным на 29 июня в Приангарье коронавирус подтвердился у 17 младенцев, всего они госпитализированы в Ивано-Матренинскую больницу. Там для них создали специальное отделение, так как не исключено, что процент больных и этого возраста будет расти.

-Дети получили вирус от своих инфицированных ковидом матерей, - сказала Валентина Вобликова. - С заболеванием новорожденных мы столкнулись впервые.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 июня: новые ограничения

Банкеты, корпоративы под запретом. Работать предприятиям общепита после 23.00 и до 06.00 утра – нельзя. Максимально рекомендует Роспотребнадзор работать в уличном формате или же на вынос.

Ходить на фитнес в закрытых помещения теперь можно только привитым либо переболевшим горожанам. Что касается спортивных мероприятий, то проводить их следует только на свежем воздухе и при количестве участников не более 50, без зрителей.

В ЗАГС теперь являться можно только с самими близкими – присутствовать на государственной регистрации брака должны не более 10 человек.

Отдельные дополнительные ограничения касаются вахтовиков – уточнен порядок тестирований, а также на работу рекомендуется отправлять переболевших и привитых специалистов.

Ограничения будут действовать до 26 июля.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 июня: статистика

За сутки в регионе выявлено 244 случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии инфицировано уже 74 309 человек. Большинство уже выздоровели - за сутки +41, всего 70 294.

Сейчас COVID-19 заражены 6741 человек в Приангарье. Из них дома лечат 2032, в больницах - 4709, 234 из них - в тяжелом состоянии. Увы, летальные исходы продолжаются и их число растет. Вчера скончался 21 инфицированный, сегодня стало известно о смерти еще 28 человек: из-за COVID-19 умерли 26, еще двое зараженных от иных болезней.

Всего коронавирус унес жизни уже 2851 сибиряка, еще 296 с таким же диагнозом скончались от других тяжелых заболеваний.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 30 июня.

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