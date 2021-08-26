Когда закончилась вода, начал закидывать огонь землей: сибиряк спас двух человек на пожаре и сам получил ожоги. Фото: личный архив Константина Хусаева.

Густой дым, валящий из ограды, 30-летний житель бурятского села Нижний Саянтуй Константин Хусаев заметил, когда в первом часу ночи проезжал частный сектор на своем автомобиле. Из окна мужчина заметил краем глаза, что горит какое-то небольшое строение. Константин решил подъехать поближе, чтобы посмотреть, что происходит.

- Оказалось, за забором горела баня, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Константин Хусаев. – Причем она была пристроена к деревянному дому. И огонь в любую секунду мог перекинуться на него. Причем, было непонятно, есть ли кто-то внутри. На улицу никто не выбегал. Тут же остановилась еще одна машина, из которой вышли две девушки. Мы решили попробовать потушить баню и пробраться внутрь дома.

Действовала троица как слаженная команда пожарных-спасателей. Константин сломал калитку и забежав в ограду, увидел емкость примерно с полуторами кубами воды. Теперь оставалось взять командование в свои руки.

- Я сказал одной из девушек бежать к дому и стучаться в дверь, чтобы узнать, есть ли кто внутри, - продолжает Константин. – Подумал, мало ли спят. А со второй мы принялись тушить баню. Нашли ведра, она набирала их, подавала мне, а я подбегал к огню и выливал их.

Ожог на руке Константина. Фото: предоставлено Константином Хусаевым

Емкость они осушили минут за 15. Благодаря этому, Константину с напарницей все же удалось сбить пламя и не дать ему переброситься на дом. Когда вода закончилась, Константин нашел в огороде лопату и подбегая к огню прямо вплотную, начал закидывать его землей с грядок. Третьей участнице спасательной операции все же удалось достучаться до хозяев. Из дома, в чем были, выскочили мужчина лет 60 и его сын. Тут и профессиональные пожарные прибыли.

Баню потушили, люди были спасены. Константин сел в машину и уставший поехал домой, где принял душ и сразу лег спать. А проснувшись утром, почувствовал сильную боль.

- Оказалось, я сильно обжег предплечье, плечо, ухо, щеку, шею и часть лба, - говорит Константин. – Поехал в больницу, где мне наложили на ожоги повязки. Вроде уже заживают. Я даже вышел на работу. Я тружусь мастером дорожно-монтажных работ.

Фото: предоставлено Константином Хусаевым

Со спасенными отцом и сыном Константин еще не общался. Зато мужчину поблагодарили в местном Агентстве ГО и ЧС. Кстати, специалисты уже выяснили причину пожара.

- Все произошло из-за нарушения правил установки и эксплуатации электрооборудования, - рассказали в пресс-службе ГО и ЧС Бурятии. – Избежать трагедии удалось благодаря Константину Хусаеву и двум девушкам, которые помогали ему.

Своим поступком Константин хвастаться не хочет. Говорит даже, что немного ошибся.

- Нужно было как можно быстрее вызвать пожарных, - заключает Константин. – Сейчас понимаю, что внутри дома мог находиться газовый баллон, который мог бы взорваться.

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