Один из хозяев иркутских проституток отправился в колонию на 7 лет. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске начали выносить приговоры членам крупного преступного сообщества, которое создал, главный, по мнению следователей, сутенер Иркутска Алексей Власов (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) Преступники занимались организацией проституцией в городе. Одним из первых осудили 32-летнего иркутянина. Его признали виновным в том, что с 2015 по 2019 год он помогал лидеру сообщества во время его встреч в криминальных кругах. Кроме этого, он лично вовлекал девушек в проституцию, избивал их и заставлял работать в интим-сфере. Одну из девушек он даже похитил.

После задержания он признал вину, раскаялся и согласился сотрудничать со следствием. Отвечать ему пришлось сразу по нескольким уголовным статьям.

- Иркутский областной суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, с ограничением свободы на срок 2 года, - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры Иркутской области. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Приговор ждут еще 20 членов интим-сообщества. Что касается лидера Алексея Власова, то он долгое время скрывался за границей. Нашли его в солнечной Грузии в январе 2021 года. А в августе экстрадировали в Иркутск. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

«Комсомолка» уже рассказывала полную историю главного сутенера Иркутска. Читайте ее ЗДЕСЬ.

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