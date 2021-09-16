Самолет рейсом Иркутск-Москва экстренно приземлился в Новосибирске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Экстренно приземляться в аэропорту Новосибирска пришлось самолету, который 16 сентября летел по маршруту Иркутск-Москва. В полете одному из пассажиров стало плохо. Пилоты приняли решение сесть в ближайшем аэропорту, которым оказалась воздушная гавань Новосибирска «Толмачево».

Посадка прошла успешно в 11.44 по местному времени. После приземления, на борт лайнера поднялись врачи скорой помощи, которые оказали пассажиру первую помощь и отвезли в больницу. Об этом корреспонденту "КП"-"Иркутск" сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как рассказали «Комсомолке» в справочной аэропорта «Толмачево», рейс СУ 1443 Иркутск — Шереметьево вылетит в Москву в 15.50 по новосибирскому времени.

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