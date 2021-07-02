Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 июля: число пациентов в ковидных госпиталях региона превысило 5 тысяч Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 2 июля. Третья волна пандемии коронавируса в регионе набирает обороты. Количество госпитализированных пациентов с COVID-19 увеличилось почти в 4.5 раза за месяц. Сейчас в больницах региона врачи борются за жизнь и здоровье 5011 инфицированных. При этом растет число пневмоний, которыми болеют, в том числе, и молодые люди 18-25 лет. На сегодняшний день в тяжелом состоянии 256 госпитализированных. При этом еще 2158 зараженных лечатся амбулаторно.

Общее число тех, кто сейчас инфицирован COVID-19 в Приангарье 7169. Продолжаются и летальны исходы, недавно был поставлен рекорд региона во время пандемии по количеству смертей, скончалось тогда 28 человек за сутки. Накануне Иркутская область вышла на третье место среди регионов России по количеству смертей. Впереди только Москва и Санкт-Петербург – подробности.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 июля: еще +302 зараженных

Еще 302 случая заражения подтвердились в регионе за сутки. Это число также можно считать рекордным, по крайнем мере, для 2021 года точно. Больше было только в июне прошлого года. Общее число случаев инфицирования в Приангарье 2 июля - 74 898.

Радует, что большинство подцепивших заразу с ней все-таки справились. За сутки отрицательные результаты ПЦР-тестов пришли 63 сибирякам. Всего переболели COVID-19 70 405 гостей и жителей региона, 6648 из них - дети.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 2 июля.

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